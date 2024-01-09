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Sony представила свой первый электромобиль с управлением через геймпад PS5

1:30
Видеоигры

Компания Sony совершила настоящую инновацию в своей деятельности. Японский гигант электроники, занимающийся созданием игр, производством различного оборудования, фильмов и музыки, собирается вступить в автомобильную индустрию. На выставке CES 2024 был впервые представлен электрокар от Sony, которым можно будет управлять с помощью обычного геймпада от PlayStation 5.

Sony представила свой первый электромобиль с управлением через геймпад PS5
Фото: Sony

Электрокар под названием Afeela EV был впервые представлен еще в 2020 году. Изначально представленный в качестве амбициозного концепта, машина добралась до реального прототипа. Он разработан совместно с Honda и оборудован огромными сенсорными экранами и умными датчиками, способными отслеживать положение машины в реальном времени и объекты вокруг.

Автомобили будут доступны в различных комплектациях, однако каждая, даже самая доступная версия, будет оснащена встроенной PS5. В Afeela EV будет также интегрирована возможность альтернативного управления. Любой желающий сможет управлять машиной с помощью обычного геймпада DualSense от PlayStation 5. Также было объявлено, что она скоро будет доступна в игре Gran Turismo.

Предзаказ на Afeela EV должен начаться уже в 2025 году, а первые поставки владельцам запланированы на весну 2026 года.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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