Sony представила свой первый электромобиль с управлением через геймпад PS5

1:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Sony совершила настоящую инновацию в своей деятельности. Японский гигант электроники, занимающийся созданием игр, производством различного оборудования, фильмов и музыки, собирается вступить в автомобильную индустрию. На выставке CES 2024 был впервые представлен электрокар от Sony, которым можно будет управлять с помощью обычного геймпада от PlayStation 5.

Фото: Sony

Электрокар под названием Afeela EV был впервые представлен еще в 2020 году. Изначально представленный в качестве амбициозного концепта, машина добралась до реального прототипа. Он разработан совместно с Honda и оборудован огромными сенсорными экранами и умными датчиками, способными отслеживать положение машины в реальном времени и объекты вокруг.

Автомобили будут доступны в различных комплектациях, однако каждая, даже самая доступная версия, будет оснащена встроенной PS5. В Afeela EV будет также интегрирована возможность альтернативного управления. Любой желающий сможет управлять машиной с помощью обычного геймпада DualSense от PlayStation 5. Также было объявлено, что она скоро будет доступна в игре Gran Turismo.

Предзаказ на Afeela EV должен начаться уже в 2025 году, а первые поставки владельцам запланированы на весну 2026 года.