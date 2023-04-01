Roblox запретила рекламу пользователям младше 13 лет

1:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Roblox, платформа, на которой пользователи могут создавать игры и делиться ими, объявила о нескольких важных изменениях, касающихся рекламы на платформе. Самое существенное изменение заключается в том, что реклама теперь будет скрыта от всех пользователей младше 13 лет, а реклама отдельных категорий товаров и услуг полностью запрещена.

Со временем такие компании, как Netflix, Nike и Mattel, также создали тематические игры или объекты, доступные для всех пользователей, для продвижения своих продуктов.

Эти меры, вероятно, были приняты после того, как организация «Правда в рекламе» подала жалобу в FTC, обвинив Roblox в нарушении законов о рекламе и участии в «цифровом обмане». Например, было обнаружено, что многие разработчики часто включают рекламу, не сообщая о том, что их контент спонсируется.

Помимо скрытия всей рекламы от детей до тринадцати лет, Roblox обновил список запрещенной рекламы, включив в него NFT и криптовалюты, гадания, сайты онлайн-знакомств, похоронные услуги, а также насекомых и побочные продукты, полученные от этих животных. Хотя многие из пользователей Roblox — дети и подростки, есть и значительное количество взрослых, использующих платформу.

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