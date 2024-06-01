Сколько стоит путешествие по платным дорогам России: подробный гид

Россиянам рассказали, как доехать из Москвы и Питера до Сочи

Многие мечтают о летней поездке на машине к морю. Собственный автомобиль дарит свободу передвижения, возможность посещать интересные места, менять локации и отдыхать на удаленных пляжах. Благодаря развитой сети платных дорог, путешествие к Черному или Азовскому морю из Москвы, Петербурга и других городов России стало намного проще.

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Какие расходы предстоят на платных трассах и не дешевле ли лететь самолетом на юг, разбираемся в материале NEWS. ru.

Основные платные дороги в России

Первая современная платная дорога в России открылась в 1999 году — 20-километровый участок трассы М-4 "Дон" в Липецкой области (444-464-й км). Тогда проезд для легкового автомобиля стоил 5 рублей. С тех пор количество платных дорог значительно увеличилось, соединяя Санкт-Петербург с Краснодаром, Москву с Казанью и многие другие города.

Ключевые платные трассы включают:

— ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога в Московской области) — Подмосковье и Новая Москва;

— М-1 "Беларусь" (включая "Северный обход Одинцово") — от Москвы до границы с Республикой Беларусь;

— М-3 "Украина" — от Москвы до Брянска;

— М-4 "Дон" — от Москвы до Краснодара;

— М-11 "Нева" — от Москвы до Санкт-Петербурга;

— М-12 "Восток" — от ЦКАД до Казани;

— МСД (Московский скоростной диаметр) — Москва, от Солнцево до М-11 "Нева";

— ЗСД (Западный скоростной диаметр) — Санкт-Петербург;

— Проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) — Москва.

Будущие платные дороги

В ближайшие годы сеть платных дорог расширится. Трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга и далее до Тюмени, причем участок Казань — Екатеринбург должен заработать уже в этом году. В будущем М-12 "Восток" станет частью транспортного коридора, связывающего Европу и Западный Китай, длиной 12 тыс. км. Также появится новая платная трасса между Сочи и Джубгой, что сократит время в пути в четыре раза.

Платная или бесплатная дорога?

Любая платная дорога в России имеет бесплатную альтернативу. Однако движение по бесплатным дорогам более напряженное из-за большего количества грузовиков, меньшего числа полос и частых ограничений скорости. На платных магистралях легковые автомобили могут ехать со скоростью до 130 км/ч, в то время как на бесплатных — не более 90 км/ч.

Нужен ли транспондер?

Транспондер значительно экономит время на платных дорогах, исключая необходимость остановок у касс. Стоимость транспондера "Автодора" составляет около 4-4,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге транспондеры оператора "Магистраль Северной столицы" продаются за 1500 рублей. Можно также арендовать транспондер у "Автодора" за 5 рублей в сутки.

Стоимость поездки на юг

С 22 апреля 2024 года "Автодор" повысил тарифы на платных дорогах в среднем на 8%, а на некоторых участках до 25%. Теперь поездка из Санкт-Петербурга к морю и обратно обойдется более чем в 14 тыс. рублей. Для электромобилей проезд бесплатный.

Примерные расходы в одну сторону (понедельник — четверг / пятница — воскресенье или в праздничные дни):

— Санкт-Петербург — Краснодар, Сочи, Геленджик: 7180/7510 руб.

— Санкт-Петербург — Москва: 2750/3000 руб.

— Санкт-Петербург — Казань: 7605/7855 руб.

— Нижний Новгород — Новороссийск: 6030/6240 руб.

— Москва — Ростов-на-Дону: 2720/3290 руб.

— Москва — Краснодар, Сочи, Геленджик: 3940/4510 руб.

Расходы на бензин также значительны. Например, поездка из Санкт-Петербурга до Черного моря (2200-2300 км) потребует около 250 литров топлива в одну сторону, что при цене 55 рублей за литр составит около 27 500 рублей за поездку туда и обратно. Добавьте расходы на ночевку (около 5000 руб.) и итоговая стоимость поездки из Петербурга к морю составит примерно 45 тыс. рублей, а из Москвы — около 32 тыс. рублей.

Полет самолетом

Если путешествуете в одиночку или вдвоем, самолет может быть дешевле. Цены на авиабилеты варьируются, но можно найти билеты Москва — Сочи за 10

-12 тыс. руб. туда-обратно, хотя чаще встречаются цены в диапазоне 20-25 тыс. руб. Однако стоит учитывать дополнительные расходы на такси или аренду автомобиля по прибытии, особенно если цель поездки не только Сочи.

Сравнение с поездом

Поездка на поезде также имеет свои плюсы и минусы. Билеты на поезд в купе из Москвы в Сочи стоят 5000-7000 руб., с возможностью дороже до 10 тыс. руб., а место в спальном вагоне — около 24 тыс. руб. в одну сторону. Время в пути занимает от 22 часов до двух суток, в зависимости от поезда, и из Санкт-Петербурга в Сочи поезд идет более двух дней.

Итоги

Путешествие на машине имеет множество преимуществ, таких как свобода передвижения и возможность посещения разных мест. Однако расходы на платные дороги, бензин и возможные ночевки могут сделать такой вариант более затратным по сравнению с перелетом, особенно если вы путешествуете один или вдвоем. Решение о способе путешествия стоит принимать, исходя из количества пассажиров, бюджета и личных предпочтений.