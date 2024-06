Сколько стоит путешествие по платным дорогам России: подробный гид

Многие мечтают о летней поездке на машине к морю. Собственный автомобиль дарит свободу передвижения, возможность посещать интересные места, менять локации и отдыхать на удаленных пляжах. Благодаря развитой сети платных дорог, путешествие к Черному или Азовскому морю из Москвы, Петербурга и других городов России стало намного проще.

Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication