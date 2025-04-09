Вы думаете, что всё про волосы знаете? Вот как обычное полотенце может стать вашим врагом

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Мы все знаем, как приятно после посещения парикмахерской чувствовать, что волосы сияют, шелковистые и легко укладываются. А задумывались ли вы, почему после мытья головы в салоне волосы выглядят так по-разному, чем когда вы моете их дома? Да, шампуни и кондиционеры играют свою роль, но есть еще несколько важных нюансов, которые могут значительно улучшить состояние ваших волос после мытья.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Маленькие шаги, которые делают ваши волосы здоровыми и блестящими

Шаг 1: Температура воды имеет значение

Горячая вода может быть приятной, но она не лучшим образом влияет на волосы. Чрезмерно горячая вода удаляет с кожи головы натуральные масла, что вызывает усиленное выделение кожного сала. Чтобы этого избежать, используйте теплую воду, которая откроет чешуйки волос, и, чтобы закрепить результат, после кондиционера обполосните волосы прохладной водой — она закроет чешуйки и придаст блеск. Вдобавок прохладная вода стимулирует кровообращение и помогает удерживать влагу, оставляя волосы мягкими и сияющими.

Шаг 2: Как правильно вытирать волосы

Важный момент, который многие забывают — это как вытираются волосы после мытья. Если интенсивно тереть их полотенцем, волосы становятся ломкими. Специалисты советуют использовать полотенце из микрофибры или 100% хлопка, которое менее травмирует волосы и быстрее впитывает влагу. Это поможет ускорить процесс сушки и подготовит волосы для нанесения других средств.

Шаг 3: Защита от перегрева

Если вы часто используете фен, обязательно наносите термозащитное средство. Это защитит волосы от повреждений, создавая невидимый экран вокруг каждого волоска. В результате волосы будут менее подвержены ломкости и будут выглядеть более мягкими и ухоженными.

Не забывайте, что правильный уход за волосами — это не только выбор хороших шампуней и масок, но и внимание к мелким, но важным деталям. Подумайте о том, как вы моете и сушите волосы, и результат вас удивит!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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