По стопам Пересильд: Барановская призналась, что готова пройти подготовку ради полёта за пределы Земли

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что всерьёз рассматривает возможность космического путешествия.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Барановская

В разговоре с mk.ru она отметила, что её дети искренне молятся за то, чтобы мечта воплотилась в реальность.

"Если бы сегодня предложили отправиться на орбиту — согласилась бы мгновенно", — заявила она, подчеркнув, что её слова — не шутка.

По данным издания, Барановской уже пообещали помощь в прохождении специальной подготовки для будущих космических туристов.

Недавний визит на Байконур, где Юлия наблюдала за запуском ракеты "Союз МС-27", усилил её интерес к космосу. По её словам, она два раза не смогла сдержать слёз — когда экипаж вышел на орбиту и когда успешно пристыковался. Она добавила, что подобные моменты заставляют задуматься о бескрайних возможностях за пределами Земли.

Барановская, воспитывающая троих детей от бывшего мужа Андрея Аршавина, не боится рисковать. После расставания с футболистом в 2013 году она одна занималась их общими детьми — Артёмом, Арсением и Софьей. Аршавин возобновил общение с семьёй лишь в 2019-м.

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Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



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