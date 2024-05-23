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Обязательный досмотр всех пассажиров в аэропортах Турции: новые правила

Всех пассажиров в аэропортах Турции будут досматривать

1:07
Туризм

Все пассажиры в аэропортах Турции будут подвергаться досмотру. Об этом заявил министр транспорта Абдюлькадир Уралоглу, комментируя новый законопроект.

Всех пассажиров в аэропортах Турции будут досматривать
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Местные СМИ сообщают, что пассажиры, отказавшиеся от личного досмотра или досмотра своих вещей, не смогут сесть на рейс.

"Турция, как член Международной организации гражданской авиации, строго соблюдает её требования. Путешествуя на самолёте, вы обязаны пройти все виды досмотра и следовать общепринятым правилам, независимо от вашего статуса. Досмотру подвергаются все, если существует риск," — сказал министр в эфире телеканала CNN Turk. Он добавил, что правила досмотра пассажиров оспариваются в суде, но подробностей не предоставил.

В крупных аэропортах Турции предусмотрены два пункта досмотра: первый на входе в зону общего доступа, второй — в "чистой зоне" после регистрации на рейс. Все пункты оборудованы современными системами, а при необходимости проводится физический досмотр.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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