Доктор Мясников в действии: спасение российской туристки в аэропорту Дубая

Врач и телеведущий Александр Мясников оказал помощь пассажирке из России в аэропорту Дубая, спасая её от теплового удара. Видеозапись этого момента была опубликована в Telegram-канале Mash.
По данным канала, Мясников предоставил первую помощь женщине и скоординировал действия местных медиков. В описании ситуации отмечается, что некоторым туристам закончились запасы еды и воды, а очереди за билетами на перенос рейсов стали огромными, при этом сотрудники авиакомпаний не были доступны на стойках.
Тысячи россиян оказались заблокированными в ОАЭ из-за сильных дождей, которые обрушились на страну. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что к концу 18 апреля число ожидающих вылета домой российских туристов из Дубая должно сократиться до трех тысяч человек.