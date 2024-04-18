Доктор Мясников в действии: спасение российской туристки в аэропорту Дубая

Доктор Мясников спас россиянку в аэропорту Дубая

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Врач и телеведущий Александр Мясников оказал помощь пассажирке из России в аэропорту Дубая, спасая её от теплового удара. Видеозапись этого момента была опубликована в Telegram-канале Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным канала, Мясников предоставил первую помощь женщине и скоординировал действия местных медиков. В описании ситуации отмечается, что некоторым туристам закончились запасы еды и воды, а очереди за билетами на перенос рейсов стали огромными, при этом сотрудники авиакомпаний не были доступны на стойках.

Тысячи россиян оказались заблокированными в ОАЭ из-за сильных дождей, которые обрушились на страну. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что к концу 18 апреля число ожидающих вылета домой российских туристов из Дубая должно сократиться до трех тысяч человек.