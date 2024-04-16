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Таиланд отменяет форму TM6 для туристов: упрощение въезда на курорты Азии

Таиланд облегчил правила въезда для россиян

1:10
Туризм

Таиланд пересмотрел свои правила для въезда иностранных туристов, прибывающих в страну как по морю, так и по суше, в результате чего упростил процедуры. По информации The Pattaya News, это изменение затронет 16 пунктов пропуска через границу — как морских, так и наземных — с 15 апреля по 15 октября 2024 года. В течение этого периода туристам, включая граждан России, больше не придется заполнять форму To Mo 6 (TM6) при въезде на известный азиатский курорт.

Таиланд облегчил правила въезда для россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Wachira tasee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

TM6 — это документ, в котором иностранцы указывают свои паспортные данные и другую необходимую информацию при пересечении тайских границ. Однако для туристов, прибывающих в страну самолетом, необходимость в заполнении этой формы была отменена еще в 2022 году.

Это шестимесячное приостановление заполнения формы TM6 призвано упростить иммиграционные процедуры и снизить поток пассажиров на восьми границах, доступных для въезда как по суше, так и по морю.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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