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Собачий перелет: как подготовиться к перевозке собаки в самолете

Как подготовить собаку к перелету в самолете

1:30
Туризм

Многие люди сегодня держат домашних животных, и часто владельцам собак приходится отправляться в путешествие вместе со своими питомцами.

Как подготовить собаку к перелету в самолете
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В статье рассказывается, как подготовиться к перелету с собакой, какие требования авиакомпании предъявляют к пассажиру-питомцу, какие документы потребуются, и как снизить стресс для животного во время полета в багажном отделении самолета.

Перелет с собакой может осуществляться двумя способами: в салоне или в багажном отделении. Мы обсудим второй вариант — перелет собаки в багажном отсеке.

Для перевозки собаки в багажном отсеке самолета требуются определенные условия, которые могут различаться в зависимости от авиакомпании. Однако в любом случае необходимо приобрести надежную контейнер-переноску или клетку для собаки, соответствующую правилам авиакомпании. Также важно иметь международный ветеринарный паспорт с записями о прививках и чипировании. Некоторые авиакомпании могут не разрешать перевозку больных животных, собак с плоскими мордами или щенков моложе определенного возраста.

Зоопсихолог Мирослав Зверев подчеркивает, что стресс у животного во время перелета неизбежен. Ветеринар может посоветовать успокоительные средства, которые следует давать за несколько часов до вылета. Однако всегда необходима консультация специалиста перед применением таких средств.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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