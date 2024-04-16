Собачий перелет: как подготовиться к перевозке собаки в самолете

Как подготовить собаку к перелету в самолете

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие люди сегодня держат домашних животных, и часто владельцам собак приходится отправляться в путешествие вместе со своими питомцами.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В статье рассказывается, как подготовиться к перелету с собакой, какие требования авиакомпании предъявляют к пассажиру-питомцу, какие документы потребуются, и как снизить стресс для животного во время полета в багажном отделении самолета.

Перелет с собакой может осуществляться двумя способами: в салоне или в багажном отделении. Мы обсудим второй вариант — перелет собаки в багажном отсеке.

Для перевозки собаки в багажном отсеке самолета требуются определенные условия, которые могут различаться в зависимости от авиакомпании. Однако в любом случае необходимо приобрести надежную контейнер-переноску или клетку для собаки, соответствующую правилам авиакомпании. Также важно иметь международный ветеринарный паспорт с записями о прививках и чипировании. Некоторые авиакомпании могут не разрешать перевозку больных животных, собак с плоскими мордами или щенков моложе определенного возраста.

Зоопсихолог Мирослав Зверев подчеркивает, что стресс у животного во время перелета неизбежен. Ветеринар может посоветовать успокоительные средства, которые следует давать за несколько часов до вылета. Однако всегда необходима консультация специалиста перед применением таких средств.