Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Неронов: отрыжка может являться признаком возможных проблем с печенью
Kleine Zeitung: Австрия может отказаться от поставок российского газа
Почему лучше избегать употребления напитков через трубочку, если вы стремитесь сохранить молодость и привлекательность
Nanoscale: создан гидрогель, способный разложить до 95% микропластика в воде
Евгений Стеблов рассказал о своём сыне: "Он не сразу в монахи ушёл"
3,57 млн рублей стоит самая дешевая квартира в Петербурге
Сорт огурцов "Директоре F1"
Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стал Китай
Ученые заявили, что домашние животные помогают справиться с аутизмом
Китайцы и русские: что объединяет и отличает россиян и китайцев в сфере отдыха и культуры

Туристка нашла сходство между китайцами и россиянами во время своего путешествия

1:06
Туризм

Путешественница из России поделилась своими впечатлениями о сходствах и различиях между жителями Китая и России в своем блоге на платформе "Дзен".

Туристка нашла сходство между китайцами и россиянами во время своего путешествия
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она обнаружила, что в обеих странах распространена идея ранних браков и многодетности, но при этом молодежь и в Китае, и в России не спешит вступать в брак и чаще стремится к развитию карьеры.

Кроме того, путешественница отметила, что жители обеих стран предпочитают отдыхать внутри своих границ, реже выбирая международные поездки. Она подчеркнула, что в Китае популярны внутренние курорты, предлагающие разнообразные виды отдыха, от пляжного до горнолыжного.

Также она отметила интерес китайцев к элементам советской культуры, включая фильмы, архитектуру, символику и предметы быта, выраженную в своей "ноте ностальгии по коммунизму".

Наблюдение за тенденцией к цифровизации в обеих странах также привлекло внимание автора. Она поделилась, что в Китае все больше людей отказываются от наличных денег, предпочитая онлайн-покупки, и широко используют системы видеонаблюдения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Врач Неронов: отрыжка может являться признаком возможных проблем с печенью
Kleine Zeitung: Австрия может отказаться от поставок российского газа
Туристка нашла сходство между китайцами и россиянами во время своего путешествия
Почему лучше избегать употребления напитков через трубочку, если вы стремитесь сохранить молодость и привлекательность
Nanoscale: создан гидрогель, способный разложить до 95% микропластика в воде
Евгений Стеблов рассказал о своём сыне: "Он не сразу в монахи ушёл"
3,57 млн рублей стоит самая дешевая квартира в Петербурге
Сорт огурцов "Директоре F1"
Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стал Китай
Ученые заявили, что домашние животные помогают справиться с аутизмом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников