Китайцы и русские: что объединяет и отличает россиян и китайцев в сфере отдыха и культуры

Туристка нашла сходство между китайцами и россиянами во время своего путешествия

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница из России поделилась своими впечатлениями о сходствах и различиях между жителями Китая и России в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она обнаружила, что в обеих странах распространена идея ранних браков и многодетности, но при этом молодежь и в Китае, и в России не спешит вступать в брак и чаще стремится к развитию карьеры.

Кроме того, путешественница отметила, что жители обеих стран предпочитают отдыхать внутри своих границ, реже выбирая международные поездки. Она подчеркнула, что в Китае популярны внутренние курорты, предлагающие разнообразные виды отдыха, от пляжного до горнолыжного.

Также она отметила интерес китайцев к элементам советской культуры, включая фильмы, архитектуру, символику и предметы быта, выраженную в своей "ноте ностальгии по коммунизму".

Наблюдение за тенденцией к цифровизации в обеих странах также привлекло внимание автора. Она поделилась, что в Китае все больше людей отказываются от наличных денег, предпочитая онлайн-покупки, и широко используют системы видеонаблюдения.