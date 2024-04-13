Пляжи России: от Сочи до Ейска — где провести незабываемый отпуск в России

Топ-3 самых популярных направления для пляжного отдыха в России

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых на пляжах России привлекает своей доступной ценой и удобством дороги: до популярных курортов можно добраться за несколько часов. Рассмотрим, куда лучше отправиться летом, особенно с семьей и детьми.

Фото: Собственная работапародия на конильи Лампедуза by Джузеппе палумбо is licensed under общественное достояние

Сочи

Сочи остается самым популярным курортом в России. Здесь организован хороший пляжный отдых, с разнообразным выбором гостиниц: от отелей с all inclusive до недорогих хостелов и частных пансионатов. Пляжи Сочи за последние годы серьезно обновились и стали соперничать с зарубежными. Море теплое, пляжи удобны, что делает Сочи идеальным местом для семейного отдыха.

Сочи остается самым популярным курортом в России. Здесь организован хороший пляжный отдых, с разнообразным выбором гостиниц: от отелей с all inclusive до недорогих хостелов и частных пансионатов. Пляжи Сочи за последние годы серьезно обновились и стали соперничать с зарубежными. Море теплое, пляжи удобны, что делает Сочи идеальным местом для семейного отдыха. Геленджик

Геленджик привлекает любителей пляжного отдыха в России. Этот уютный курорт подходит для семейного отдыха, окружен красивой природой — бухтами и горами. Вход в море удобный, дно песчаное. Здесь также множество других развлечений: парки аттракционов, аквапарки и спортивные площадки. Размещение предлагается в гостевых домах, отелях, пансионатах или арендованных квартирах.

Геленджик привлекает любителей пляжного отдыха в России. Этот уютный курорт подходит для семейного отдыха, окружен красивой природой — бухтами и горами. Вход в море удобный, дно песчаное. Здесь также множество других развлечений: парки аттракционов, аквапарки и спортивные площадки. Размещение предлагается в гостевых домах, отелях, пансионатах или арендованных квартирах. Ейск

Ейск находится на берегу Азовского моря и идеально подходит для пляжного отдыха. Тут благоустроенные пляжи и разнообразная инфраструктура. Море теплое, вход пологий. Помимо отдыха на пляже, можно совершать морские прогулки, заниматься дайвингом или парапланеризмом. Размещение предлагается в пансионатах, санаториях, гостиницах и турбазах.