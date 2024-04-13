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Новая инициатива правительства: переход от курортного сбора к туристическому налогу

Курортный сбор будет переделан в туристический налог

1:23
Туризм

В целях способствования развитию туризма в стране правительство намерено внести изменения в систему налоговых сборов. По данным издания "Ведомостей", кабинет министров рассматривает возможность замены курортного сбора на туристический налог.

Курортный сбор будет переделан в туристический налог
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Согласно информации, полученной из источников, знакомых с обсуждением вопроса, на текущий момент ведется обсуждение концепции нового налога. Одним из основных вариантов является налогообложение стоимости размещения. Предполагается, что фиксированная ставка этого налога может составить около 3% от цены проживания. Однако, это может привести к увеличению оплаты для клиентов уже в счетах от гостиниц и на сайтах туристических агрегаторов.

Другой возможный вариант — использование площади коллективных средств размещения, таких как отели и гостевые дома, в качестве налоговой базы.

Планируется, что новый налог будет распространен на всю территорию Российской Федерации, однако региональные власти будут иметь право решать, включать ли его в свою систему налогообложения или нет. Средства, собранные с этого налога, будут направлены на строительство туристических объектов и развитие инфраструктуры.

Работа над проектом началась с начала 2023 года, когда президент Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующие изменения в законодательстве.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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