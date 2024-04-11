Китайцы лидируют: туристы предпочитают Москву в 2024 году

Россия в приоритете у богатых китайских туристов — Евгений Козлов

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Журналистам рассказали, что в Москву из стран дальнего зарубежья чаще всего приезжают туристы из Китая, Турции и Индии. Об этом сообщил председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Китайские туристы занимают первое место и демонстрируют внушительный рост. Затем следуют посетители из Турции, а после них — из Индии и стран Ближнего Востока. Это основные источники туристического потока из дальнего зарубежья. Кроме того, с удовольствием приезжают и гости из стран СНГ", — подчеркнул Козлов. Он отметил, что если ранее китайские туристы приезжали группами, то сейчас наблюдается тенденция к увеличению числа индивидуальных путешественников из КНР с высокими бюджетами.

"В этом году также впервые в Москве был организован масштабный праздник китайского Нового года. Фестиваль привлек внимание не только москвичей, но и туристов из Китая", — добавил он.