Древнее проклятие: археологическая находка в Афинах раскрывает тайну Гликеры

Афинах была обнаружена археологическая находка, которая раскрыла секрет древнего проклятия, наложенного на Гликеру около 2300 лет назад. Эту информацию сообщает портал "100 дорог".
Найденная табличка на дне общественного колодца на окраине некрополя Керамейкос содержит следующее сообщение: "Мы проклинаем Гликеру, жену Диона, богам подземного мира, чтобы она была наказана и ее свадьба не состоялась".
Свиток был изготовлен из свинца и имел разнообразную форму — некоторые части были сложены и пробиты гвоздями, другие имели форму печени или гроба.Этот артефакт стал первым доказательством использования древними греками магических ритуалов для наложения проклятий на своих врагов.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.