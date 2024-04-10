Древнее проклятие: археологическая находка в Афинах раскрывает тайну Гликеры

Археологи обнаружили проклятие древних греков на дне колодца

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Афинах была обнаружена археологическая находка, которая раскрыла секрет древнего проклятия, наложенного на Гликеру около 2300 лет назад. Эту информацию сообщает портал "100 дорог".

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Найденная табличка на дне общественного колодца на окраине некрополя Керамейкос содержит следующее сообщение: "Мы проклинаем Гликеру, жену Диона, богам подземного мира, чтобы она была наказана и ее свадьба не состоялась".

Свиток был изготовлен из свинца и имел разнообразную форму — некоторые части были сложены и пробиты гвоздями, другие имели форму печени или гроба.Этот артефакт стал первым доказательством использования древними греками магических ритуалов для наложения проклятий на своих врагов.