Россиянам рассказали, куда можно отправиться на отдых весной по цене тура в Египет

Египет готовится открыть для россиян новые курорты

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Популярное направление отдыха россиян — Египет, готовится предложить своим гостям новые курорты. Новые возможности для отдыха в стране пирамид появятся уже в этом сезоне. Журналисты из "Вечерней Москвы" выяснили, какие варианты отдыха доступны в этой ценовой категории весной и куда еще можно отправиться на отпуск, уложившись в рамки бюджета.

Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Спрос на туры в Египет, как правило, растет к весне, и это не исключение и в этом году. Уже сейчас рейсы на египетские курорты на майские праздники заполнены более чем на половину, что свидетельствует о популярности этого направления.

В зависимости от продолжительности отдыха, цены на поездку в Египет варьируются. Например, авиакомпания "Аэрофлот" предлагает билеты на египетские курорты в мае от 60 тысяч рублей. Десятидневой тур на двоих в апреле можно приобрести от 130 тысяч рублей.

Помимо популярного Шарм-эль-Шейха, Египет развивает другие курорты. Так, Каир станет новинкой сезона, в который власти вложили более миллиарда долларов. Планируется развитие инфраструктуры, включая речные трамвайчики по Нилу и открытие мегакурортов на Средиземноморском побережье.

Помимо Египта, среди популярных направлений для отдыха весной традиционно фигурирует Турция. Тур в Анталью на десять ночей доступен от 128 тысяч рублей. Похожая цена на отдых в ОАЭ. Поездка в Таиланд обойдется немного дороже, от 150 тысяч рублей за десять дней на двоих. Более доступные варианты — поездка на китайский остров Хайнань от 131 тысячи рублей на двоих.

Среди более дорогих направлений стоит выделить Шри-Ланку от 158 тысяч, Гоа от 171 тысячи, Мальдивы от 220 тысяч и Кубу от 234 тысяч рублей.

Глава Управления по туризму Египта Амр Элькади отмечает, что поток российских туристов в Египет продолжает демонстрировать стабильный рост. По его данным, в текущем году число посещений гражданами России Египта остается на уровне предыдущего года.