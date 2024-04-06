"Туристам здесь не место": протесты против туризма в Испании вызвали тревогу у посетителей

Антитуристические протесты в Испании породили панику среди туристов

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Накопившаяся "антитуристическая" атмосфера порождает не только акции протеста, но и панику среди туристов, которые беспокойно звонят в отели, чтобы узнать о своей безопасности. По данным испанских СМИ, потенциальные посетители, преимущественно из Великобритании, оказывают давление на отели Тенерифе из-за нарастающих тревожных настроений в обществе, связанных с антитуристическими волнениями.

Фото: www.flickr.com by Артемас Лю is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хорхе Маричал, управляющий сетью отелей на острове, прокомментировал ситуацию, отметив: "Это становится одной из проблем, с которыми нам приходится сталкиваться. Наши клиенты начинают звонить и выяснять, что происходит и насколько безопасно здесь находиться". Он также выразил сожаление, что "люди не понимают, чего они хотят достичь". С его слов, антитуризм невыгоден для островов, и необходимо "развивать инфраструктуру, соответствующую туристической модели".

В то же время, на 20 апреля запланированы массовые демонстрации протеста на острове. Они проводятся в знак протеста против массового туризма, защиты природных ресурсов и введения экологического налога, туристического моратория и регулирования приобретения недвижимости нерезидентами.

Группа городского развития на Гран-Канарии (ATAN) заявила, что несмотря на рекордный рост числа туристов, бедность продолжает увеличиваться. Они подчеркнули: "Биоразнообразие и природные ресурсы островов страдают от непрецедентного ухудшения, а поиск жилья становится все более сложным". В результате туристические районы заполонили граффити с лозунгами: "Пора уезжать домой!"