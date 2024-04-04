Отдых в Сочи: бюджетные варианты на май – всего за 30 000

Отдохнуть в Сочи можно будет всего за 30 тысяч рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент РСТ сообщил, что в мае отдохнуть в Сочи можно начиная с 30 тысяч рублей. Он также отметил, что поток туристов в Турцию формируется, и сезон уже второй год стартует в мае, в отличие от предыдущих лет, когда начинался в июне.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

По мнению экспертов, это объясняется увеличением валютного курса и повышением цен на полеты за рубеж, что делает зарубежные направления значительно дороже для российских туристов, чем внутренние. Однако многие туристы всё равно предпочитают выбирать зарубежные маршруты.

Согласно данным, популярный курорт "Красная Поляна" в Сочи заинтересован в привлечении большего числа граждан из Бахрейна и Саудовской Аравии. По информации АТОР, ожидается, что приток гостей из этих двух мусульманских стран будет заметен в игорной зоне курорта.