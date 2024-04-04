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Цветение сакуры на курорте "Роза Хутор": весенняя сказка в горах Сочи

Сакура расцвела в горах Сочи

2:28
Туризм

На высотах горного курорта "Роза Хутор" в Сочи вспыхнуло расцветание сакуры, сообщила пресс-служба курорта в среду.

Сакура расцвела в горах Сочи
Фото: www.flickr.com by Такуя АСАДА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным пресс-службы, туристы уже наслаждаются видом цветущей японской вишни и активно делают селфи на фоне ее красоты. Этот зрелищный контраст особенно впечатляет на фоне снежных вершин гор.

"Несмотря на продолжающийся сезон катания в горах Сочи и наличие снега на вершинах, нежные розовые цветы японской вишни Сарджента на высоте 560 метров над уровнем моря словно пушистое облако украсили ее деревья. Наслаждаться видом цветущей сакуры можно у главной канатной дороги "Олимпия", на ярмарке с местными товарами Bazar или возле отеля "Эрбелия", — говорится в сообщении.

Семь деревьев сакуры были посажены на курорте "Роза Хутор" десять лет назад и радуют своим цветением каждую весну. Опытные агрономы следят за состоянием сакуры. В осенний период проводится обрезка ветвей, чтобы они не сломались под тяжестью будущих цветов, а весной проводится подкормка удобрениями.

"Хотя сакура не является местным деревом, адаптировалась к местному климату, где преобладают дубы, буки, грабы и пихты. Она спокойно переносит снежные зимы и даже морозы до -20 градусов. В этом году цветение сакуры началось на две недели раньше, чем в прошлом. Еще вчера деревья были укрыты нежными бутонами, но всего за пару теплых, солнечных дней они расцвели", — приводит слова инженера-агронома курорта "Роза Хутор" Анны Мурашовой пресс-служба.

По ее словам, цветение сакуры длится недолго — всего пару недель.

"В Японии есть традиция "ханами", когда люди наблюдают за цветением сакуры, символизирующим быстротечность жизни. На "Роза Хутор" мы стараемся продлить весеннюю красоту — после обычной сакуры начнет цвести другой, более поздний сорт — махровая сакура. Также расцветут цветы у "соседей" сакуры — магнолий кобус и суланжа", — поделилась Мурашова.

Она добавила, что весной курорт украшают не только экзотические цветы, но и местные растения. Пока еще не сошел снег, лесные поляны уже усыпаны ярко-розовыми цикламенами, белоснежными подснежниками и лиловыми крокусами. Впоследствии на склонах распустятся редкие растения, внесенные в Красную книгу, такие как желтые лилии Кессельринга и белоснежный кандык Кавказский.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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