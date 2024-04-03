Открытие самого высокого в Европе пешеходного моста в Умбрии: уникальное туристическое приключение

В регионе Умбрия, известном как "зеленое сердце Италии" из-за его прекрасной природы и удаленности от моря, открыт самый высокий в Европе пешеходный подвесной мост. Этот новый объект туристического притяжения позволяет гостям наслаждаться великолепными пейзажами.
Мост представляет собой уникальное сооружение, возвышающееся над ущельем на высоте 175 метров. Он соединяет два популярных туристических пункта — средневековую деревню Селлано и Монтесанто, расположенные в долине Вальнерина. Прогулка по мосту протяженностью около полумили занимает около полчаса.
Помимо впечатляющих видов, посетителям предлагается еще одно захватывающее приключение. Мост имеет необычную структуру деревянных досок, называемых "прерывистыми ступеньками". Чтобы пересечь сооружение, гостям приходится преодолевать около 1000 таких ступенек, что создает интригующее переживание каждого шага. Для обеспечения безопасности установлены ремни безопасности, предотвращающие падение.
Мэр Селлано, Аттилио Губбиотти, поделился с газетой Corriere della Sera, что цель создания моста заключалась в сохранении района и предотвращении его опустошения. Восточная Умбрия, где расположен мост, пострадала от серии разрушительных землетрясений в 2016 году, и новый мост призван привлечь больше туристов и снять экономическое бремя с этого района.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.