Открытие самого высокого в Европе пешеходного моста в Умбрии: уникальное туристическое приключение

Самый высокий подвесной пешеходный мост в Европе был открыт в Италии

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В регионе Умбрия, известном как "зеленое сердце Италии" из-за его прекрасной природы и удаленности от моря, открыт самый высокий в Европе пешеходный подвесной мост. Этот новый объект туристического притяжения позволяет гостям наслаждаться великолепными пейзажами.

Фото: www.flickr.com by Луис Асенсо из Лиссабона, Португалия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мост представляет собой уникальное сооружение, возвышающееся над ущельем на высоте 175 метров. Он соединяет два популярных туристических пункта — средневековую деревню Селлано и Монтесанто, расположенные в долине Вальнерина. Прогулка по мосту протяженностью около полумили занимает около полчаса.

Помимо впечатляющих видов, посетителям предлагается еще одно захватывающее приключение. Мост имеет необычную структуру деревянных досок, называемых "прерывистыми ступеньками". Чтобы пересечь сооружение, гостям приходится преодолевать около 1000 таких ступенек, что создает интригующее переживание каждого шага. Для обеспечения безопасности установлены ремни безопасности, предотвращающие падение.

Мэр Селлано, Аттилио Губбиотти, поделился с газетой Corriere della Sera, что цель создания моста заключалась в сохранении района и предотвращении его опустошения. Восточная Умбрия, где расположен мост, пострадала от серии разрушительных землетрясений в 2016 году, и новый мост призван привлечь больше туристов и снять экономическое бремя с этого района.

В Италии открылся новый подвесной мост в 175 метрах над землёй