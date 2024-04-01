Египет: планы на привлечение большего числа туристов из России ежегодно

Амр Элькади, глава управления по туризму Египта, объявил о намерении привлечь больше туристов из России. По его заявлению, Египет продолжит привлекать российских туристов, особенно зимой, благодаря выгодному соотношению цены и качества услуг.
"Мы активно работаем над увеличением числа туристов. В прошлом году в Египет посетило около 1,4 миллиона россиян. Наша цель — увеличить это число. Я уверен, что мы сможем привлечь около 2,5 миллиона российских туристов ежегодно", — отметил Элькади.
Представители туристической индустрии считают, что Египет остаётся одним из самых популярных направлений для российских путешественников.
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