Испанские дорожные камеры: 79 000 штрафов за превышение скорости

Кошелек автомобилиста попадает под угрозу в Испании

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Провинции в Испании, пользующиеся большой популярностью у туристов, также известны своим обширным использованием систем видеонаблюдения на дорогах. Уже 79 000 нарушителей были оштрафованы на сумму в 60 000 рублей за единственное нарушение — превышение скорости.

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Интересно, что все эти штрафы выписаны благодаря работе всего одной дорожной камеры, установленной недалеко от туннеля Вальдейнфьерно в Лос-Барриосе, небольшом городке на юге Испании, в Кадисе. Эта камера ежедневно фиксирует примерно 217 нарушений.

Каталония занимает лидирующее положение по числу камер контроля скорости в стране с 721 установленной камерой, за ней следует Андалусия с 372 камерами. Другие провинции также имеют значительное количество камер: Кастилия-и-Леон — 333, страна Басков и Мадрид — 233 и 232 соответственно, Галисия — 182, а Валенсия — 179.

Туристов призывают соблюдать ограничения скорости и проявлять большее внимание к вождению в Испании. Также отмечается, что существует интересное преимущество для нарушителей, пойманных за незначительным превышением скорости: если штраф будет оплачен в течение 20 дней после нарушения, то нарушитель может сэкономить 50% от суммы штрафа.