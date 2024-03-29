Владимир Путин объявляет: россия нацеливается на 140 млн путешествий к 2030 году

На развитие туризма в России будет выделено свыше 400 млрд рублей

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

До 2030 года более 400 миллиардов рублей будут выделены на воплощение национального проекта в области туризма, как заявил Владимир Путин на совещании 28 марта, посвященном развитию федеральных круглогодичных курортов. Этот шаг призван расширить возможности для путешественников, предоставляя разнообразные виды отдыха по всей России, включая горнолыжные и пляжные.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В 2023 году количество поездок россиян по стране выросло на 21% по сравнению с предыдущим годом. Власти теперь нацелены на создание круглогодичных курортов на побережье пяти морей — Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского, а также у озера Байкал — Известия.

По словам Путина, на совещании 28 марта был поднят вопрос о расширении доступа для россиян к различным видам отдыха, включая морские, горнолыжные и оздоровительные курорты, а также обеспечении круглогодичного отдыха.

"Мы должны почти вдвое увеличить число ежегодных путешествий по стране до 2030 года, достигнув отметки в 140 миллионов. Для этого необходимо расширять доступное разнообразие туристических услуг, чтобы каждый мог найти что-то по своему вкусу и увидеть уникальные природные и культурные достопримечательности России", — подчеркнул президент.

В 2023 году россияне совершили 78 миллионов туристических поездок по стране, что на 21% больше, чем в предыдущем году, отметил министр экономического развития Максим Решетников. Планируется использовать передовые технологии для сделать отдых в России более доступным и экономически выгодным. Обсуждается создание цифровой платформы, которая будет содержать информацию о туристической инфраструктуре, такой как гостиницы, рестораны, достопримечательности, музеи, а также услуги частных гидов и экскурсоводов.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что туристическая отрасль становится все более инвестиционно привлекательной и рентабельной. Прибыль туристической индустрии за прошлый год составила почти 280 миллиардов рублей, что примерно в 2,3 раза больше, чем в 2019 году.

Правительство также сосредоточит свое внимание на поддержке туристической активности в регионах с низким уровнем социально-экономического развития. Оно предлагает единую субсидию на реализацию туристических проектов, которая предполагает совместное финансирование строительства кемпингов, музеев и парков развлечений. Также планируется развитие активного туризма, включая создание единой системы студенческих туристических клубов.

"Я призываю регионы организовать выходные походы для школьников, студентов и семей с детьми. Необходимо активно развивать инфраструктуру активного туризма по всей стране, учитывая его значимый вклад в продвижение здорового образа жизни", — подчеркнул Путин.