Туроператор оштрафован за недостатки на пляже: российские отдыхающие требуют компенсацию

Туристы потребовали у туроператора полмиллиона за солнечные ожоги

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за предоставления неправильной информации о пляже отеля, туроператору пришлось заплатить крупный штраф. Российские отдыхающие потребовали компенсацию в размере полумиллиона рублей за неудовлетворительные условия на пляже, включая недостаточное количество солнечных зонтиков, поврежденные зонты и солнечные ожоги. Это было объявлено на официальном сайте Пензенского областного суда.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

"Пензенский областной суд вынес новое решение по иску супругов из Пензы к ООО "Библио-Глобус Туроператор" в связи с нарушением прав потребителей. Истцы утверждали, что в июле 2023 года они оплатили поездку на Кубу для себя и своих троих детей, заплатив 930000 рублей за транспорт и проживание в пятизвездочном отеле", — пояснили в суде.

Суд считает, что туроператор обязан был обеспечить своих клиентов всеми необходимыми услугами, включая защиту от солнца на пляже. Однако в результате расследования выяснилось, что на пляже было всего 50 зонтиков от солнца, что является недостаточным для обеспечения всех гостей. Более того, половина из них была повреждена, что не обеспечивало должной защиты от прямых солнечных лучей и приводило к солнечным ожогам.

Российские отдыхающие были недовольны такими условиями и решили покинуть отель, продолжив свой отдых в другом месте за свой счет. Они подали претензию к туроператору, который выделил им в качестве компенсации около 200 тысяч рублей. Однако по возвращении они все равно подали иск к туроператору, требуя компенсацию за ущерб, неустойку, возмещение морального вреда и другие виды компенсаций.