Туризм в мае: лучшие места для отдыха внутри страны

Адлер и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями на майские праздники

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В период майских праздников наиболее популярными внутренними направлениями среди организованных туристов являются Адлер и Санкт-Петербург, по данным пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ).

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Четверть туристов, выбравших пакетные туры по России в начале мая, предпочли посетить Адлер. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда доля туристов составляла всего лишь 16%. Второе место занял Санкт-Петербург (16%) с средним чеком в 56 тыс. рублей. Сочи-Центр занял третью строчку (12%) с средней стоимостью путешествия в 93 тыс. рублей. В прошлом году Сочи был на первом месте и стоил в среднем на треть дешевле — 62 тыс. рублей за тур. Имеретинский занимает четвертое место (11%), а на пятом — Красная Поляна (10%), сообщили в пресс-службе.

По некоторым направлениям рост бронирования отелей значительно превышает средний уровень. Например, спрос на отели в Москве к концу апреля — началу мая увеличился на 46%, а к 5-6 мая — на 300%. Интерес к Петербургу вырос более чем вдвое. Бронирование размещения в Адлере увеличилось на 75% по сравнению с прошлым годом, а в Сочи — на 50%. Спрос на размещение высокого уровня остается стабильным и превышает востребованность отелей категории "три звезды". В целом по Краснодарскому краю бронирование отелей этой категории выросло вдвое к майским каникулам, а отелей "четыре звезды" и "пять звезд" — на 170%. В Москве этот рост составил 280% и 340%, а в Санкт-Петербурге — 230% и 380% соответственно.