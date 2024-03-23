Отправляйтесь на Байкал: идеальный сезон для активного отдыха и купания

В какое время года лучше всего поехать отдыхать на Байкал

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Байкал привлекает внимание российских туристов как одно из наиболее захватывающих направлений. Давайте рассмотрим, когда лучше всего отправиться туда и почему.

Фото: Собственная работа by Discoverynn is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Почему посещение Байкала так привлекательно? В первую очередь — это захватывающая природа. Озеро, считающееся самым глубоким в мире, окружено горами и лесами, а также находится поблизости от водопадов, других озер, рек, пещер и дюн.

Байкал славится своими запасами пресной воды, считающимися самыми значительными в мире. В его водах обитает множество видов рыбы, многие из которых встречаются только здесь.

Туристы едут на Байкал, чтобы насладиться купанием в его чистых водах и отдохнуть на песчаных пляжах. Также популярны велосипедные прогулки по различным маршрутам, конные прогулки, катание на квадроциклах и дайвинг.

Когда же лучше всего отправиться на Байкал? Оптимальное время для посещения — летние месяцы, с июня по август. В это время температура воздуха приятная, вода в озере прогревается до комфортных 20-24 градусов. Особенно благоприятный период для купания — середина и конец июля, начало августа.

В июне на Байкале может быть прохладно, а также возможны сильные ветры, что делает купание не рекомендуемым из-за низкой температуры воды.

Некоторые туристы предпочитают посещать Байкал в конце лета, когда в окрестностях озера достаточно тепло и солнечно, а также начинают созревать ягоды и грибы.

Зимой на Байкале довольно холодно, с температурой воздуха до -30 градусов. Озеро замерзает только в январе и остается замерзшим до апреля-мая. Лучшее время для поездки зимой — февраль и март, когда на озере образуется плотный и красивый лед, а морозы становятся не такими суровыми, как в начале зимы.