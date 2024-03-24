Секрет безопасного перелета: почему стюардессы рекомендуют избегать снотворных на борту самолета

Бывшая бортпроводница рассказала о рисках употребления снотворных в полете

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Бывшая стюардесса рекомендует пассажирам самолетов воздержаться от приема снотворных средств в целях обеспечения своей собственной безопасности. Она подчеркнула риски употребления таких препаратов в статье для издания Business Insider Africa.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно автору, некоторые из них могут вызвать длительное чувство сонливости. Во время полета на самолете могут возникнуть ситуации, требующие от пассажира бодрствования, например, турбулентность или чрезвычайные обстоятельства.