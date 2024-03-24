Секрет безопасного перелета: почему стюардессы рекомендуют избегать снотворных на борту самолета

Бывшая стюардесса рекомендует пассажирам самолетов воздержаться от приема снотворных средств в целях обеспечения своей собственной безопасности. Она подчеркнула риски употребления таких препаратов в статье для издания Business Insider Africa.
Согласно автору, некоторые из них могут вызвать длительное чувство сонливости. Во время полета на самолете могут возникнуть ситуации, требующие от пассажира бодрствования, например, турбулентность или чрезвычайные обстоятельства.
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