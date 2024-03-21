Любимый курорт россиян рискует стать менее привлекательным: в этой стране всё дорожает и цены будут идти дальше вверх

Глава НАСТ Алексеев допустил, что Турция станет менее привлекательной для россиян

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Турция — любимый курорт россиян — рискует стать менее привлекательным для граждан. В этой стране стало всё дороже, чем 10 лет назад, и цены будут дальше идти вверх. Об этом Pravda.Ru заявил глава Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) Олег Алексеев, отвечая на вопрос, ожидать ли подорожания туров, отелей и ресторанов после того, как турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 50% годовых для борьбы с высокой инфляцией.

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Менее привлекательной для россиян Турция может стать не только по этой причине. В частности, как курорт её ослабят действия, которые власти проводят в отношении России: подключаются к мировой системе санкций, уменьшают количество банков, которые могут совершать транзакции, перекрывают финансовые потоки Россия-Турция.

"Соответственно, всё это откликнется, я думаю, в ближайшее время на взаимоотношениях российских туроператоров с отельерами Турции. То есть, скорее всего, в ближайшее время будут сильно усложнены переводы между юридическими лицами, что, в общем-то, значительно ослабит Турцию как курорт для россиян", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Турции принял решение о повышении ключевой ставки с 45% до 50% годовых в свете растущей инфляции в стране. Экономические аналитики отмечают, что такой шаг Центробанка Турции является частью комплекса мер, направленных на борьбу с девальвацией национальной валюты и ростом цен на товары и услуги.