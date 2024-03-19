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Инцидент на борту: пассажиры LATAM Airlines пострадали из-за бортпроводницы с обедом

Бортпроводница случайно отправила самолет в пике над Австралией

1:35
Туризм

Нелепый случай на борту рейса из Сиднея в Окленд, выполняемого авиакомпанией LATAM Airlines, чуть не привёл к катастрофе. Неожиданное движение штурвала, вызванное случайной манипуляцией пилота, привело к резкому спуску Boeing 787. Издание Wall Street Journal сообщило о нескольких десятках пострадавших пассажиров.

Бортпроводница случайно отправила самолет в пике над Австралией
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Инцидент произошёл 11 марта, однако его причины стали известны лишь в конце недели. По предварительным данным экспертов, бортпроводница вошла в кабину пилотов, чтобы передать им обед. В тесном пространстве она случайно коснулась переключателя положения кресла. Реагируя на неожиданный толчок, капитан сильно давил на штурвал, и самолет резко ушёл вниз.

Через несколько секунд командир сумел восстановить контроль над аппаратом, однако этого времени хватило, чтобы серьезно испугать пассажиров. Один из них рассказал СМИ, что его соседа сначала подбросило к потолку салона, а затем он упал на подлокотник. Также пострадал парень, находившийся в туалете в момент происшествия.

Около 50 из 263 пассажиров и девять членов экипажа получили ссадины и ушибы. После посадки в Новой Зеландии пострадавшим была оказана медицинская помощь, и, к счастью, на следующий день больницу покинули только четверо.

Этот инцидент в воздухе над Австралией заставил компанию Boeing немедленно выпустить предупреждение о необходимости закрепления чехлов на переключателях сидений в кабине и инструкцию по отключению моторизованных кресел пилотов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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