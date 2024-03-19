Новый бум туризма: Дагестан увеличил число гостей в гостиницах вдвое и более

Дагестан стал лидером по приросту числа туристов в 2023 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр экономического развития России Максим Решетников объявил на совещании по развитию каспийского побережья республики о значительном увеличении туристического потока в Дагестане в 2023 году — более чем в 2,5 раза по сравнению с периодом до пандемии.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

Более 430 тысяч туристов поселились в гостиницах республики. Кроме того, было создано 100 модульных гостиничных номеров, а также поданы заявки на строительство трех отелей с почти 500 номерами в рамках программы льготного кредитования.

"Сейчас наша главная задача — использовать этот всплеск спроса для улучшения инфраструктуры, расширения гостиничного предложения и создания новых туристических объектов", — подчеркнул Решетников.

В регионе уже функционируют 100 модульных отелей, построенных с использованием субсидии в размере 155 миллионов рублей из нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На 2024 год выделена субсидия в размере 93 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов на развитие туристической индустрии.