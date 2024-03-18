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Мальдивы в туристическом кризисе: почему спад посещаемости из Индии угрожает экономике островов

Из-за бойкота туристов, целая страна подошла к порогу финансового краха

1:17
Туризм

Недавно одно из популярных направлений туризма столкнулось с низким спросом со стороны жителей Индии, что привело к серьезным финансовым проблемам в отрасли. Конфликт начался после публикации фотографий премьер-министра Индии Нарендры Моди с Лакшадвипских островов, где он призывал соотечественников отдыхать в этом регионе. Это вызвало острый отклик со стороны мальдивских чиновников, которые выразили свои недовольство в социальных сетях, называя премьер-министра Индии "клоуном".

Из-за бойкота туристов, целая страна подошла к порогу финансового краха
Фото: openverse by nattu is licensed under CC BY 2.0

В ответ на это в Индии началась масштабная кампания по бойкоту Мальдив, получившая широкую поддержку в социальных сетях под хештегами #BoycottMaldives и #ChaloLakshadweep, что означает "бойкот Мальдив" и "поехали на Лакшадвипы". К этой кампании присоединились как обычные граждане, так и множество туристических компаний. К началу марта отмечено снижение потока туристов из Индии на Мальдивы на 33%, что привело к серьезным убыткам, оцениваемым в 2 миллиарда долларов. СМИ также сообщают, что в период низкого сезона доходы могут упасть на 80%, когда обычно меньше всего туристов приезжает из Европы.

Эксперты считают, что выход из данного кризиса возможен через восстановление дипломатических отношений на высшем уровне между обеими странами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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