Мальдивы в туристическом кризисе: почему спад посещаемости из Индии угрожает экономике островов

Из-за бойкота туристов, целая страна подошла к порогу финансового краха

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно одно из популярных направлений туризма столкнулось с низким спросом со стороны жителей Индии, что привело к серьезным финансовым проблемам в отрасли. Конфликт начался после публикации фотографий премьер-министра Индии Нарендры Моди с Лакшадвипских островов, где он призывал соотечественников отдыхать в этом регионе. Это вызвало острый отклик со стороны мальдивских чиновников, которые выразили свои недовольство в социальных сетях, называя премьер-министра Индии "клоуном".

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В ответ на это в Индии началась масштабная кампания по бойкоту Мальдив, получившая широкую поддержку в социальных сетях под хештегами #BoycottMaldives и #ChaloLakshadweep, что означает "бойкот Мальдив" и "поехали на Лакшадвипы". К этой кампании присоединились как обычные граждане, так и множество туристических компаний. К началу марта отмечено снижение потока туристов из Индии на Мальдивы на 33%, что привело к серьезным убыткам, оцениваемым в 2 миллиарда долларов. СМИ также сообщают, что в период низкого сезона доходы могут упасть на 80%, когда обычно меньше всего туристов приезжает из Европы.

Эксперты считают, что выход из данного кризиса возможен через восстановление дипломатических отношений на высшем уровне между обеими странами.