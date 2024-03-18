Шенгенская виза от Болгарии: сроки, правила, и возможности для российских туристов

Болгария с апреля начнет выдавать шенгенские визы россиянам

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Болгария готовится начать выдачу шенгенских виз российским туристам с апреля, когда она частично присоединится к Шенгенской зоне с 31 марта.

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Эксперт по туризму Петр Скобелев объяснил, какие условия нужно соблюсти для получения визы, её срок действия и возможные ограничения в путешествиях.

Для того чтобы получить визу, россиянам необходимо предоставить в консульство Болгарии в Москве или Санкт-Петербурге документы, подтверждающие цель поездки, обеспечить средства на пребывание и обратный билет, а также забронировать гостиницу и сдать биометрию.

Скобелев подчеркнул важность соблюдения всех этих правил, чтобы избежать отказа в визе. Срок действия выдаваемой Болгарией шенгенской визы типа С составит 90 дней, позволяя въезжать в Болгарию, Румынию и на Кипр.

Однако россияне смогут посещать только эти страны, исключая другие члены Шенгенской зоны. Возможность получения долгосрочной визы типа D может открыть доступ и в другие страны, но вероятность её получения остаётся невысокой.

Помимо этого, с апреля румынские власти также начнут выдавать шенгенские визы российским гражданам. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 27 стран, включая 23 государства Евросоюза, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян поделился особенностями получения шенгенской визы в 2024 году и дал советы по подготовке документов, отметив, что российские граждане в последнее время получают визы сравнительно легко.