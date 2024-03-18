Новый уровень комфорта: плавучий четырёхзвездочный отель на Байкале откроют уже в 2026 году

На Байкале в скором будущем появится плавучий отель

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Согласно информации портала "Первый Байкальский", на озере Байкал появится четырёхзвездочный плавучий отель. Это будет самое крупное судно круизного типа, когда-либо плававшее по озеру.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На данный момент в Иркутске строится четырёхпалубный круизный лайнер для многодневных путешествий по Байкалу. Он сможет вместить 144 пассажира в каютном размещении и 200 — в прогулочном.

Строительство этого плавучего отеля ведется на судостроительной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства по проекту "Р-Флот. Дизайн". Планируется спустить судно на воду в сентябре 2026 года. Он будет осуществлять пяти- и семидневные круизы по озеру, стоимость которых, по предварительным расчетам, составит 130 000 рублей.

Также в настоящее время строятся катамараны "Сарма" и "Селенга" для однодневных маршрутов, соединяющих два берега Байкала. Они будут перевозить туристов из Иркутска в Усть-Баргузин и Турку на бурятской стороне.