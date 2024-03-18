Новый уровень комфорта: плавучий четырёхзвездочный отель на Байкале откроют уже в 2026 году

Согласно информации портала "Первый Байкальский", на озере Байкал появится четырёхзвездочный плавучий отель. Это будет самое крупное судно круизного типа, когда-либо плававшее по озеру.
На данный момент в Иркутске строится четырёхпалубный круизный лайнер для многодневных путешествий по Байкалу. Он сможет вместить 144 пассажира в каютном размещении и 200 — в прогулочном.
Строительство этого плавучего отеля ведется на судостроительной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства по проекту "Р-Флот. Дизайн". Планируется спустить судно на воду в сентябре 2026 года. Он будет осуществлять пяти- и семидневные круизы по озеру, стоимость которых, по предварительным расчетам, составит 130 000 рублей.
Также в настоящее время строятся катамараны "Сарма" и "Селенга" для однодневных маршрутов, соединяющих два берега Байкала. Они будут перевозить туристов из Иркутска в Усть-Баргузин и Турку на бурятской стороне.
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