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Новый уровень комфорта: плавучий четырёхзвездочный отель на Байкале откроют уже в 2026 году

На Байкале в скором будущем появится плавучий отель

1:01
Туризм » Регионы » Россия

Согласно информации портала "Первый Байкальский", на озере Байкал появится четырёхзвездочный плавучий отель. Это будет самое крупное судно круизного типа, когда-либо плававшее по озеру.

На Байкале в скором будущем появится плавучий отель
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На данный момент в Иркутске строится четырёхпалубный круизный лайнер для многодневных путешествий по Байкалу. Он сможет вместить 144 пассажира в каютном размещении и 200 — в прогулочном.

Строительство этого плавучего отеля ведется на судостроительной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства по проекту "Р-Флот. Дизайн". Планируется спустить судно на воду в сентябре 2026 года. Он будет осуществлять пяти- и семидневные круизы по озеру, стоимость которых, по предварительным расчетам, составит 130 000 рублей.

Также в настоящее время строятся катамараны "Сарма" и "Селенга" для однодневных маршрутов, соединяющих два берега Байкала. Они будут перевозить туристов из Иркутска в Усть-Баргузин и Турку на бурятской стороне.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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