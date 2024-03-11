Сравнение отдыха в Турции и Египте: что выбрать

Россиянка сравнила плюсы и минусы отдыха в Турции и Египте

5:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

При обсуждении выбора места для отдыха, такого как Турция или Египет, мнения часто расходятся. Один из ответов на этот вопрос был представлен российским блогером в социальных сетях, чтобы помочь туристам принять правильное решение. В её обзоре были охвачены все ключевые аспекты отдыха, такие как море и пляжи, бассейны, питание и развлечения.

Фото: trn-news.ru

Начнем по порядку. Что касается моря, блогер отметила, что популярные курорты Египта расположены на берегах Красного моря, которое известно своим великолепным подводным миром и комфортной температурой практически круглый год. Здесь можно встретить кораллы, разноцветных рыбок, скатов и дельфинов. Она также отметила, что в Красном море можно купаться в любое время года, хотя не все туристы предпочитают делать это зимой из-за прохладной погоды. Однако блогер указала на некоторые недостатки этого моря, такие как ядовитая и опасная фауна, а также неприятные моменты при заходе в воду в определенных районах.

Курорты Турции, напротив, расположены на берегу Средиземного моря, и хотя купаться здесь зимой нельзя из-за низких температур, море считается одним из самых безопасных и имеет множество прекрасных песчаных пляжей с комфортным входом в воду. Вопрос о бассейнах также вызывает много споров. В Египте популярны открытые бассейны с подогревом зимой, что позволяет туристам наслаждаться купанием даже в холодную погоду. Кроме того, аквапарки также подогреваются. В Турции, по словам блогера, отелей с теплыми бассейнами на улице не так много, и придется купаться в закрытых бассейнах. Если говорить о времени отдыха, то, по мнению эксперта, в Египте можно отдыхать круглый год, хотя с некоторыми оговорками. Летом здесь иногда слишком жарко, а зимой может быть прохладно, хотя всё равно можно загорать и плавать в бассейнах. Турция, согласно её словам, лучше всего посещать с мая по ноябрь, в остальное время здесь прохладно, с возможными дождями и штормами.

Кулинарные предпочтения — еще один важный аспект отдыха. В самых дешевых отелях Египта еда может быть невкусной и с ограниченным ассортиментом, но в популярных курортных зонах проблем нет — блогер уверяет, что шведский стол здесь вполне приемлем. Также она отмечает, что приготовление блюд включает щедрое использование масла, соли и специй. Что касается Турции, то здесь предлагаются блюда с более нейтральным европейским вкусом, отходя от традиций восточной кухни. Однако хороший шведский стол можно найти даже в недорогих 4-звездочных отелях. Блогер подчеркивает, что в Турции обычно не принято плохо кормить в отелях.

Что касается самих отелей, то, по словам блогера, Египет славится огромными территориями отелей с множеством развлечений, таких как бассейны, аквапарки, детские площадки и спортивные зоны. В Турции такие масштабы встречаются реже, но территории отелей отличаются зеленью и красотой. Кроме того, она добавляет, что номера в отелях Египта могут быть устаревшими, в то время как в Турции много современных стильных дизайнерских отелей.

Блогер также отмечает, что в Египте развлечения в отелях работают круглый год и предлагают разнообразные мероприятия, такие как игры, танцы, зарядку и вечерние шоу. Однако за посещение спа-центров часто приходится платить. В Турции, по её словам, платные услуги спа в отелях встречаются реже, и анимация обычно доступна только в сезон, с мая по октябрь, даже если отель открыт круглый год. Она также уточняет, что персонал отелей в Египте, как правило, хорошо владеет русским языком, в то время как в Турции некоторые отели предпочитают использовать немецкий язык, и иногда приходится искать русскоговорящих сотрудников.

Что касается развлечений за пределами отелей, блогер отмечает, что некоторые места в Египте могут показаться скучными — здесь часто просто пустыня, немного магазинов и пыльные дороги. Это компенсируется экскурсиями на острова, сноркелингом и сафари в пустыню. Более того, Египет предлагает интересные экскурсии в уникальные древние места, такие как пирамиды в Каире и Долина фараонов в Луксоре.

В Турции, по мнению блогера, прогулки за пределами отелей всегда интересны — на каждом курорте есть красивые набережные, магазины, парки развлечений и т. д. Также здесь можно организовать морские прогулки и посетить различные природные достопримечательности.

Блогер также отмечает, что на курортах в Египте преобладают туристы из России и других стран СНГ, а также арабы и поляки. В Турции же больше западных европейцев, а зимой некоторые курорты полностью наполняются пожилыми немецкими туристами. Она также замечает, что туристов из города Тагил в этих местах почти не встретила.

Таким образом, вопрос о выборе между Турцией и Египтом остается вопросом вкуса, и каждый турист должен самостоятельно решить, что для него важнее — подводный мир Красного моря и пляжи Египта или комфортное Средиземное море в Турции.