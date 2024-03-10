Новый лайфхак для дешевого первого класса в самолетахвызвал бурю: правда или обман

Турист вызвал скандал с "лайфхаком" для комфорта в эконом-классе: риск или спасение

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярный блогер из TikTok предложил "лайфхак" для повышения комфорта в эконом-классе, утверждая, что он позволяет получить "версию первого класса для нищебродов". Суть метода заключается в покупке всех мест в ряду и их возврате за короткий промежуток времени до посадки. Блогер утверждает, что это дает возможность комфортно устроиться на свободных местах.

Фото: Openverse by jaime.silva is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Однако, несмотря на популярность идеи, зрители высказали много критических комментариев. Они указывают на финансовые риски такого метода, поскольку нельзя гарантировать полный возврат денег за дополнительные билеты. Некоторые также сомневаются в возможности забронировать свободный ряд, особенно на популярных рейсах, где может быть много конкуренции за свободные места. Критики также подчеркивают этические аспекты такого подхода, выражая сомнения в его правомерности.