Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава России Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами
Эксперты рассказали, как сидеть за рулем, чтобы не болела спина
Критерии выбора человека бродячей собакой
ФРГ: нам нужны тысячи бункеров
Как уничтожить сорняки на тротуарах
В Вологодской области восстановят фрески Дионисия Мудрого с использованием ИИ
Новый трейлер Unknown 9: Awakening с Аней Чалотра в роли Харуны
Диджей пошутил над Медведевым, который пожаловался на плохое освещение на турнире в Индиан-Уэллсе
Дмитрий Песков высказал недоумение по поводу слов Шольца о российской пропаганде касательно переговоров с Украиной
Новый лайфхак для дешевого первого класса в самолетахвызвал бурю: правда или обман

Турист вызвал скандал с "лайфхаком" для комфорта в эконом-классе: риск или спасение

0:51
Туризм

Популярный блогер из TikTok предложил "лайфхак" для повышения комфорта в эконом-классе, утверждая, что он позволяет получить "версию первого класса для нищебродов". Суть метода заключается в покупке всех мест в ряду и их возврате за короткий промежуток времени до посадки. Блогер утверждает, что это дает возможность комфортно устроиться на свободных местах.

Турист вызвал скандал с "лайфхаком" для комфорта в эконом-классе: риск или спасение
Фото: Openverse by jaime.silva is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Однако, несмотря на популярность идеи, зрители высказали много критических комментариев. Они указывают на финансовые риски такого метода, поскольку нельзя гарантировать полный возврат денег за дополнительные билеты. Некоторые также сомневаются в возможности забронировать свободный ряд, особенно на популярных рейсах, где может быть много конкуренции за свободные места. Критики также подчеркивают этические аспекты такого подхода, выражая сомнения в его правомерности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Село Тоненькое освобождено армией РФ. ВСУ признали потерю ЗРК Patriot Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Последние материалы
Как уничтожить сорняки на тротуарах
В Вологодской области восстановят фрески Дионисия Мудрого с использованием ИИ
Новый трейлер Unknown 9: Awakening с Аней Чалотра в роли Харуны
Диджей пошутил над Медведевым, который пожаловался на плохое освещение на турнире в Индиан-Уэллсе
Дмитрий Песков высказал недоумение по поводу слов Шольца о российской пропаганде касательно переговоров с Украиной
Киностудия Warner Bros. заявила о готовности снять сиквел "Барби"
"Идеальные дни": новый фильм Вима Вендерса как реклама японской сантехники
Сорт баклажанов "Кавалер F1" - мощный и раннеспелый
Многоженство в Узбекистане: как социальные нормы и религиозные предписания влияют на этот практикуемый феномен
Разработчики The Outlast Trials рассказали о статистике игры за период ее раннего доступа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников