Новый лайфхак для дешевого первого класса в самолетахвызвал бурю: правда или обман

Популярный блогер из TikTok предложил "лайфхак" для повышения комфорта в эконом-классе, утверждая, что он позволяет получить "версию первого класса для нищебродов". Суть метода заключается в покупке всех мест в ряду и их возврате за короткий промежуток времени до посадки. Блогер утверждает, что это дает возможность комфортно устроиться на свободных местах.
Однако, несмотря на популярность идеи, зрители высказали много критических комментариев. Они указывают на финансовые риски такого метода, поскольку нельзя гарантировать полный возврат денег за дополнительные билеты. Некоторые также сомневаются в возможности забронировать свободный ряд, особенно на популярных рейсах, где может быть много конкуренции за свободные места. Критики также подчеркивают этические аспекты такого подхода, выражая сомнения в его правомерности.
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