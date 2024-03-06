Нет багажа — нет посадки: turkish Airlines ужесточает правила перед вылетом в Южную Америку

Из-за отсутствия багажа российскому пассажиру отказали в посадке на рейс в Аргентину

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российскому туристу было отказано в вылете на рейсе авиакомпании Turkish Airlines, направляющемся в Аргентину через бразильский город Сан-Паулу по необычной причине — отсутствию у него багажа. Эту информацию сообщает Телеграм-канал "Самокатус".

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Согласно правилам турецкого авиаперевозчика, действующим для поездок в страны Центральной и Южной Америки, такими как Мексика, Куба, Колумбия, Венесуэла и Бразилия, пассажиры могут быть отклонены при въезде, если у них отсутствует багаж, они выезжают за границу на долгий срок впервые, не имеют достаточного количества денег наличными или на карте для проживания, либо не предоставляют документы, подтверждающие цель поездки.

Новые требования были введены Turkish Airlines не позднее 21 февраля и направлены на борьбу с потоком нелегальных мигрантов, проникающих через страны Центральной и Южной Америки в США.

Хотя случаи отказа в посадке пассажиров без багажа встречаются крайне редко, компания "Билетикс" заявила, что это первый случай, о котором им известно, аналогичных ситуаций у них не было. Пресс-служба "Туту.ру" также подчеркнула, что полный возврат средств в таких случаях не предусмотрен, поскольку считается, что это ответственность пассажира, хотя возможен возврат в соответствии с условиями тарифа билета.



