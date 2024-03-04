Россиянин решил изменить свои традиционные осенние каникулы в Турции и отправился отдыхать в анапский поселок Сукко. Однако его отпуск начался с неприятных сюрпризов уже при заселении в гостиницу. Он был недоволен холодом в номере и отсутствием батареек у пульта управления кондиционером. Кроме того, качество Wi-Fi оставляло желать лучшего. Проблемы со сном были вызваны строительными работами за окном, шумом от проезжающих машин и громкими разговорами на улице в ночное время.
Дорога до моря оказалась немного дальше, чем ожидалось — примерно три километра. Пейзаж портил разбросанный повсюду мусор, переполненные урны и разнообразный хлам на улицах. Вместо свежего морского воздуха был запах канализации. Посещение местного рынка также не принесло удовольствия, так как большинство палаток были закрыты, а лавочек было мало.
Даже посещение местных кафе не оправдало ожиданий. За обед, включающий домашнюю котлету, пюре и чай, пришлось заплатить 350 рублей. Турист был разочарован качеством еды и сравнил котлету с дешевым полуфабрикатом. По его мнению, кафе напоминало обычную столовую. За ужин, включающий "Цезарь" с семгой, гавайскую пиццу и кофе, он заплатил 1300 рублей.
Для развлечений ему приходилось ездить в соседний город Анапу, что приводило к дополнительному стрессу из-за переполненных автобусов. В поселке Сукко большая часть центральной улицы была занята стройками и заброшенными зданиями, что делало прогулки неприятными. В итоге, отдых, от которого он не получил удовольствия, обошелся ему в 23 тысячи рублей, включая расходы на питание.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.