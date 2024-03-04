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Отпуск в Анапе: путешественник рассказал о неприятностях, с которыми столкнулся на отдыхе

Россиянин выразил негодование из-за запаха канализации, мусора и машин в городе Анапа

1:46
Туризм

Россиянин решил изменить свои традиционные осенние каникулы в Турции и отправился отдыхать в анапский поселок Сукко. Однако его отпуск начался с неприятных сюрпризов уже при заселении в гостиницу. Он был недоволен холодом в номере и отсутствием батареек у пульта управления кондиционером. Кроме того, качество Wi-Fi оставляло желать лучшего. Проблемы со сном были вызваны строительными работами за окном, шумом от проезжающих машин и громкими разговорами на улице в ночное время.

Россиянин выразил негодование из-за запаха канализации, мусора и машин в городе Анапа
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дорога до моря оказалась немного дальше, чем ожидалось — примерно три километра. Пейзаж портил разбросанный повсюду мусор, переполненные урны и разнообразный хлам на улицах. Вместо свежего морского воздуха был запах канализации. Посещение местного рынка также не принесло удовольствия, так как большинство палаток были закрыты, а лавочек было мало.

Даже посещение местных кафе не оправдало ожиданий. За обед, включающий домашнюю котлету, пюре и чай, пришлось заплатить 350 рублей. Турист был разочарован качеством еды и сравнил котлету с дешевым полуфабрикатом. По его мнению, кафе напоминало обычную столовую. За ужин, включающий "Цезарь" с семгой, гавайскую пиццу и кофе, он заплатил 1300 рублей.

Для развлечений ему приходилось ездить в соседний город Анапу, что приводило к дополнительному стрессу из-за переполненных автобусов. В поселке Сукко большая часть центральной улицы была занята стройками и заброшенными зданиями, что делало прогулки неприятными. В итоге, отдых, от которого он не получил удовольствия, обошелся ему в 23 тысячи рублей, включая расходы на питание.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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