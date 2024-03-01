Открытие новой Анапы: ваш следующий идеальный курортный отдых

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Проект "Пять морей и озеро Байкал" способствует увеличению числа туристов, посещающих Россию

1:36
Туризм

Масштабные проекты по формированию новых курортных городов в разных регионах России активно реализуются в рамках развития туризма. Планируется, что эти новые центры помогут увеличить туристический поток в страну на 9-10 миллионов человек ежегодно, как сообщает "Известия".

Проект "Пять морей и озеро Байкал" способствует увеличению числа туристов, посещающих Россию
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На берегу Каспийского моря в Дагестане ведется строительство круглогодичного морского курорта, где планируется предложить разнообразные виды отдыха, включая пляжный, бальнеологический, этнический, агро- и гастрономический. Этот новый город будет расположен между Дербентом и Махачкалой. Ожидается, что на развитие его инфраструктуры будет выделено не менее 12 миллиардов рублей из федерального бюджета, а также будет привлечено инвестиций со стороны частного сектора на сумму около 70 миллиардов рублей.

На побережье Черного моря, в районе города Анапа, строится курортный город под названием Новая Анапа. Здесь планируется построить более 100 современных отелей с общим числом номеров превышающим 20 тысяч. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 350 миллиардов рублей. Город уже считают "новым Дубаем".

В Крыму реализуется проект курорта "Золотые пески России", а в Санкт-Петербурге планируется строительство яхтенного порта, большого всесезонного бассейна, водных аттракционов и уникального развлекательного центра.

Также предусмотрено особое внимание к охране природы, включая Байкал с принципом "ноль загрязнений", а также возможность посещения и отдыха на Охотском море.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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