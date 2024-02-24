Жительница Новой Зеландии переехала в Британию и описала самые отвратительные привычки англичан

Новозеландская туристка, переехав в Британию, заявила, что эта страна вызывает недоумение

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новозеландская туристка, переехавшая в Британию, высказалась по поводу самых неприятных черт англичан. Она отметила не только негативные вещи, такие как "кричалки" во время футбольных матчей, но и привычные для местных моменты, вызывающие у нее отторжение.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Например, ее раздражает привычка британцев пить чай, особенно то что они делают это так, будто чай — лекарство от всех недугов. Туристка возмущается безвкусностью этого напитка похожего на кипяток, в котором побултыхали коричневым карандашом.

Британский флирт представляется ей "поддразниваниями", которые следует забыть, окончив школу. Кулинарные привычки вроде разогрева еды под лампой, ужасный сырой кляр для запечённой рыбы, напоминающий саркофаг, совершенно не понравились ей.

"Великобританию есть за что полюбить: забавное остроумие, бодрящая изобретательная ругань. Но эта страна вызывает недоумение", — заявила туристка, чьи слова цитирует Daily Mail.

Но среди неприятных моментов она также отметила железнодорожные услуги, где отмены и задержки "вызывают ностальгию по Муссолини". Кухонные стиральные машины, споры о том, намазывать ли хлеб сначала сливками или джемом, жалобы на иностранное влияние в культуре. И то что жарой считается температура в +25 градусов.