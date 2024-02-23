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Специальные скидки на авиабилеты в честь Дня Защитника Отечества: до 35% скидка от компании Якутия

Авиаперевозчики в России провели акции по продаже билетов в преддверии 23 февраля

0:54
Туризм

В честь Дня защитника Отечества ряд российских авиакомпаний запустил акции по продаже авиабилетов. Подробности о предоставляемых скидках доступны на веб-сайтах перевозчиков.

Авиаперевозчики в России провели акции по продаже билетов в преддверии 23 февраля
Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Например, компания "Якутия" запустила свою акцию. Скидки на авиаперелеты могут достигать 35%. Билеты по сниженным тарифам доступны для приобретения 22 и 23 февраля на перелеты с 22 февраля по 20 мая, а также с 15 сентября по 26 октября.

Отмечается, что скидки распространяются на все тарифы, за исключением субсидированных.

Также авиакомпания "Победа" объявила о своей распродаже билетов. На все направления с 22 по 25 февраля действует скидка 20%. Билеты продаются на период с 31 марта по 26 октября.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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