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Откройте для себя тайны Колымского края: экскурсия 'На край света за золотой мечтой'

Туристы смогут проехать на автобусе по Ольскому району Колымы

1:21
Туризм

Туристический информационный центр Магаданской области предлагает принять участие в автобусной экскурсии под названием "На край света за золотой мечтой" (12+), которая состоится 3 марта.

Туристы смогут проехать на автобусе по Ольскому району Колымы
Фото: openverse by Mark Brandon is licensed under CC BY-NC-SA

Участники экскурсии посетят Ольский краеведческий музей, насладятся видами Охотского моря и скалистого мыса Спящая красавица, а также познакомятся с тайнами Колымского края, который всегда привлекал ученых, путешественников и искателей, пообещали в информационном центре.

Опытный гид Анна Хорольская проведёт экскурсантов через историю Первой Колымской экспедиции 1928 года, а также покажет место высадки экспедиционной группы неподалеку от поселка Ола, который сегодня известен как Нюклинский пляж. В Ольском краеведческом музее, чей фонд насчитывает более 5 тысяч экспонатов, посетители узнают о происхождении, культуре и быте коренных жителей Севера.

Организаторы советуют участникам одеваться тепло, выбирая удобную и непродуваемую одежду, обувь с рельефной подошвой и поддержкой голеностопа, а также взять с собой фотоаппарат и термос с горячим чаем.

Билеты на экскурсию можно приобрести по программе "Пушкинская карта".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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