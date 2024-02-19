Россиянам становится сложнее записаться на получение визы во Францию из-за наплыва желающих

Россиян предупредили о сложностях с получением визы во Францию

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Европа

Россиянам становится сложнее записаться на получение визы во Францию. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал "Виза из дома".

Фото: flickr.com by Eric Chan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Уточняется, что на минувшей неделе записаться удалось не всем желающим попасть в республику. Это связано с отсутствием мест. Кроме того, близится сезон отпусков, и многие граждане оформляют визы заранее, из-за чего число заявок возросло, поясняется в публикации.

При этом записаться семьёй сложнее, чем одному человеку, поэтому такие категории заявителей приходится "дробить".

— На данный момент длительность ожидания места в среднем 2 недели. Поэтому настоятельно рекомендуем подавать заявления на визы заблаговременно, — сказано в заявлении.

Отметим, что на сегодняшний день Франция остаётся открытой для посещения россиян. Более того, Париж совместно с Германией две недели назад отказался запрещать выдачу виз гражданам РФ.