Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонтник-профессионал посоветовал при покупке квартиры опросить соседей
Диетолог Шахова рекомендует есть манго и шпинат для здоровья волос
Учёные из Нидерландов и Франции исследовали влияние кофе на профилактику рака кишечника
МИД ФРГ: новые санкции против РФ
Глава МИД Латвии объяснил свой мрачный вид в Мюнхене ситуацией на Украине
Липецкая фабрика "Рошен" экс-президента Украины Порошенко перешла в собственность России
34 региона, более 1200 выполненных задач и десятки спасенных жизней: кинологическое направление "ЛизаАлерт" подвело итоги года
Певица Максим сфотографировалась в объятиях огромного медведя
Медведев встретится с участниками СВО в ходе визита в Чечню
Спрос на санатории взлетает: что делает Россию популярным местом для оздоровления

Россияне стали бронировать санатории в 3 раза чаще

1:50
Туризм

Специалисты из "Яндекс Путешествий" обнаружили трехкратный прирост бронирований санаториев в текущем году по сравнению с предыдущим, причем особенно выделяется рост бронирований на оздоровительных курортах Сибири. Информация, собранная согласно данным CNews, за период с 1 февраля по 31 марта 2023 и 2024 годов, свидетельствует о значительном интересе россиян к улучшению своего здоровья во время отпуска. Санатории привлекают своим разнообразием медицинских услуг, диет, а также предлагаемыми спортивными и физическими занятиями.

По результатам анализа было выявлено, что Южный, Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа являются наиболее предпочтительными для оздоровительного туризма, средняя стоимость проживания в местных санаториях варьируется от 7 до 10 тысяч рублей за ночь.

Топ-5 регионов с самым высоким темпом роста включает в себя Сибирский федеральный округ с приростом более чем в 5,5 раза, Приволжский и Уральский федеральные округа с ростом более чем в 5 раз, Южный федеральный округ с увеличением в 3,5 раза и Северо-Кавказский федеральный округ с ростом в 2,5 раза.

Анализ по отдельным регионам показал, что Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл и Ставропольский край лидируют по количеству бронирований. Большой интерес вызывают курорты, такие как Железноводск, Анапа, Аксаково, Тюмень и Сочи, с Железноводском на первом месте по шестикратному росту.

Городские санатории становятся все более популярными благодаря своей доступности, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором роста их популярности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова США до сих пор пытаются скопировать советские военные технологии 1980-х годов Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Последние материалы
34 региона, более 1200 выполненных задач и десятки спасенных жизней: кинологическое направление "ЛизаАлерт" подвело итоги года
Певица Максим сфотографировалась в объятиях огромного медведя
Медведев встретится с участниками СВО в ходе визита в Чечню
Халифа Хафтар восстанавливает Бенгази
Остеопат Животов объяснил, что подушка должна быть из натуральных компонентов
Plants, People, Planet: роду растений Rafflesia угрожает полное исчезновение
Актриса Севда Фердаг скончалась в возрасте 81 года
Мишустин: Правительство РФ направит 18 млрд рублей на поддержку военным и их семьям
От "Слова пацана" к "Взлёту Жириновского": сыграет ли Кологривый лидера ЛДПР?
Три отличных упражнения на растяжку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников