Спрос на санатории взлетает: что делает Россию популярным местом для оздоровления

Россияне стали бронировать санатории в 3 раза чаще

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты из "Яндекс Путешествий" обнаружили трехкратный прирост бронирований санаториев в текущем году по сравнению с предыдущим, причем особенно выделяется рост бронирований на оздоровительных курортах Сибири. Информация, собранная согласно данным CNews, за период с 1 февраля по 31 марта 2023 и 2024 годов, свидетельствует о значительном интересе россиян к улучшению своего здоровья во время отпуска. Санатории привлекают своим разнообразием медицинских услуг, диет, а также предлагаемыми спортивными и физическими занятиями.

По результатам анализа было выявлено, что Южный, Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа являются наиболее предпочтительными для оздоровительного туризма, средняя стоимость проживания в местных санаториях варьируется от 7 до 10 тысяч рублей за ночь.

Топ-5 регионов с самым высоким темпом роста включает в себя Сибирский федеральный округ с приростом более чем в 5,5 раза, Приволжский и Уральский федеральные округа с ростом более чем в 5 раз, Южный федеральный округ с увеличением в 3,5 раза и Северо-Кавказский федеральный округ с ростом в 2,5 раза.

Анализ по отдельным регионам показал, что Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл и Ставропольский край лидируют по количеству бронирований. Большой интерес вызывают курорты, такие как Железноводск, Анапа, Аксаково, Тюмень и Сочи, с Железноводском на первом месте по шестикратному росту.

Городские санатории становятся все более популярными благодаря своей доступности, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором роста их популярности.