OneTwoTrip: Краснодарский край пользуется наибольшей популярностью среди российских туристических направлений

Сервис OneTwoTrip, специализирующийся на планировании путешествий, провел опрос своих клиентов, чтобы выявить наиболее популярные регионы России для туризма.
Лидером стал Краснодарский край, который посетили 53,5 процента участников опроса. Он привлекает своими южными городами и черноморскими курортами, предпочитаемыми местами отдыха для многих россиян.
На втором месте оказалась Ленинградская область с результатом 51,7 процента. Санкт-Петербург и его окрестности привлекают туристов своими многочисленными экскурсионными и культурными достопримечательностями, а также возможностью отдохнуть на берегу Финского залива или покататься на лыжах зимой.
Москва и её окрестности заняли третье место с показателем в 42,8 процента. Столица привлекает своими историческими достопримечательностями, музеями и театрами, а также предлагает отдых в загородных отелях. Кроме того, Москва является отправной точкой для многих международных путешествий.
Также в пятерку попали Республика Татарстан (28,1 процента), известная своей культурой, и Калининградская область (24,1 процента), где можно изучить исторические достопримечательности самого западного города России и искупаться в Балтийском море.
В десятку также вошли Республика Карелия (19,3 процента) с возможностями для активного отдыха на природе, Нижегородская область (15,6 процента) как новый молодёжный центр, Свердловская область (14,6 процента), Ставропольский край (14,2 процента) и Иркутская область (13,7 процента), где туристы наслаждаются природными красотами и активным отдыхом.
Кроме того, многие опрошенные проявили интерес к Новосибирской, Ярославской, Волгоградской и Владимирской областям. Всё больше россиян также открывают для себя Республику Дагестан, Самарскую и Ростовскую области, Горный Алтай, Тульскую и Мурманскую области.
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