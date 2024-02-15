OneTwoTrip: Краснодарский край пользуется наибольшей популярностью среди российских туристических направлений

Составлен рейтинг наиболее востребованных туристических направлений России

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис OneTwoTrip, специализирующийся на планировании путешествий, провел опрос своих клиентов, чтобы выявить наиболее популярные регионы России для туризма.

Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Лидером стал Краснодарский край, который посетили 53,5 процента участников опроса. Он привлекает своими южными городами и черноморскими курортами, предпочитаемыми местами отдыха для многих россиян.

На втором месте оказалась Ленинградская область с результатом 51,7 процента. Санкт-Петербург и его окрестности привлекают туристов своими многочисленными экскурсионными и культурными достопримечательностями, а также возможностью отдохнуть на берегу Финского залива или покататься на лыжах зимой.

Москва и её окрестности заняли третье место с показателем в 42,8 процента. Столица привлекает своими историческими достопримечательностями, музеями и театрами, а также предлагает отдых в загородных отелях. Кроме того, Москва является отправной точкой для многих международных путешествий.

Также в пятерку попали Республика Татарстан (28,1 процента), известная своей культурой, и Калининградская область (24,1 процента), где можно изучить исторические достопримечательности самого западного города России и искупаться в Балтийском море.

В десятку также вошли Республика Карелия (19,3 процента) с возможностями для активного отдыха на природе, Нижегородская область (15,6 процента) как новый молодёжный центр, Свердловская область (14,6 процента), Ставропольский край (14,2 процента) и Иркутская область (13,7 процента), где туристы наслаждаются природными красотами и активным отдыхом.

Кроме того, многие опрошенные проявили интерес к Новосибирской, Ярославской, Волгоградской и Владимирской областям. Всё больше россиян также открывают для себя Республику Дагестан, Самарскую и Ростовскую области, Горный Алтай, Тульскую и Мурманскую области.