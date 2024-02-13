Эксперты рассказали, как иностранные посетители осуществляют платежи в России

Иностранные туристы в России: как решить проблему с банковскими картами

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации пресс-службы РСТ, иностранные туристы часто привозят в Россию валюту из-за проблем с банковскими картами, обменивают её на рубли и расплачиваются наличными. Эксперты считают, что невозможность использовать карты международных платежных систем в России является одной из главных проблем, затрудняющих увеличение числа зарубежных туристов в стране.

Фото: Pravda.Ru / Екатерина Широкова

На стратегической сессии по въездному туризму, проведенной Российским союзом туриндустрии, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что на законодательном уровне утверждена схема безналичной оплаты зарубежными туристами в России. Теперь задача лежит на банках — начать разработку финансового продукта для иностранцев.

Советник председателя правления банка "Мир привилегий" Юрий Мельников выделил три способа решения данной проблемы.

Первый — получение карты через сотрудничающий банк другого государства, которая может быть электронной или пластиковой.

Второй — выдача карты в российском аэропорту, что позволяет туристу пополнять её наличными и свободно расплачиваться в России.

Третий — использование электронных платежных систем зарубежных стран, таких как Apple Pay, Samsung Pay, которые уже работают в России.

Сергей Войтович, глава комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор туроператора "Свой-ТС", отметил, что иностранные туристы чаще всего обменивают валюту на рубли и расплачиваются наличными, но внедрение виртуальных карт уже начинается. Анисия Якушева, исполнительный директор компании "Фаворит", уточнила, что их клиенты пока не пользуются "картами туриста", и подавляющее большинство расплачивается наличными.