Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хоккеист Буре рассказал, что ИИХФ приняла решение по отстранению России "втихаря"
Безопасность в природе: почему убегать от агрессивной собаки опасно
Под Работино сбили вертолёт ВСУ
Немецкие ученые создали новый метод очистки воды с использованием наночастиц
Не отличить от обычного ОРВИ- вирусолог Чепурнов рассказал о том, как сейчас выглядит коронавирус
Аналитик Алексей Чихачёв: вопрос мигрантов в Великобритании и Евросоюзе перезрел
Елена Блиновская со слезами умоляла суд отправить её из СИЗО под домашний арест
В украинских СМИ гнетущая тишина: жертв в Селидово — не менее 500 боевиков
Онколог Магомедова заявил, что отсутствие боли не говорит о том, что нет рака
5 вариантов для коротких путешествий по России на День всех влюблённых

5 романтических путешествий по России на День всех влюблённых

1:01
Туризм

Провести День всех влюблённых вдвоём в небанальной манере можно, отправившись в короткое романтическое путешествие. Один из доступных вариантов — Кубань. Там уже в феврале достаточно тепло для проведения времени на природе, например, в глэмпинге в Сочинском национальном парке. Альтернативой может быть Анапа, где местные отели предлагают специальные предложения для влюблённых.

5 романтических путешествий по России на День всех влюблённых
Фото: Wikipedia by Found Animals Foundation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Другой вариант — Санкт-Петербург. Город подходит для романтических прогулок, уютных ужинов и наслаждения культурной программой, такой как посещение музеев и театров. Местные отели также предлагают специальные условия к празднику.

Для путешествия на несколько дней можно выбрать Дагестан с его гостеприимством, уникальной природой и кухней. Нижний Новгород и Тюмень также предлагают разнообразные варианты проведения времени, от прогулок по городу до отдыха на термальных водах. В Нижнем Новгороде даже под мостом устраивают тематическую инсталляцию ко Дню всех влюблённых.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Как пользоваться патчами: cемь важных правил
Как пользоваться патчами: cемь важных правил
Последние материалы
Онколог Магомедова заявил, что отсутствие боли не говорит о том, что нет рака
5 романтических путешествий по России на День всех влюблённых
Геннадий Хазанов приехал в Россию, чтобы выступить с концертом
Путин расширил льготную ипотеку в новых регионах России
Антифашисты Израиля потребовали экстрадиции из Канады экс-эсэсовца Гунько
Откройте тайны собачьего мира: удивительные факты о наших любимцах
Adidas Running ушёл из России
ИИХФ решит вопрос о допуске сборной России на ОИ-2026 в феврале-марте 2025 года
Бесплатные экскурсии будут проводиться в Москве в честь Всемирного дня гида
Чай из мандаринов с мёдом согреет зимним вечером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников