5 вариантов для коротких путешествий по России на День всех влюблённых

5 романтических путешествий по России на День всех влюблённых

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Провести День всех влюблённых вдвоём в небанальной манере можно, отправившись в короткое романтическое путешествие. Один из доступных вариантов — Кубань. Там уже в феврале достаточно тепло для проведения времени на природе, например, в глэмпинге в Сочинском национальном парке. Альтернативой может быть Анапа, где местные отели предлагают специальные предложения для влюблённых.

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Другой вариант — Санкт-Петербург. Город подходит для романтических прогулок, уютных ужинов и наслаждения культурной программой, такой как посещение музеев и театров. Местные отели также предлагают специальные условия к празднику.

Для путешествия на несколько дней можно выбрать Дагестан с его гостеприимством, уникальной природой и кухней. Нижний Новгород и Тюмень также предлагают разнообразные варианты проведения времени, от прогулок по городу до отдыха на термальных водах. В Нижнем Новгороде даже под мостом устраивают тематическую инсталляцию ко Дню всех влюблённых.