Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ и смутит их западных союзников
MilitaryTimes: Украинских мобилизованных отдадут под командование польских наемников
Алтайским школьникам выделят 10 млн рублей на бесплатные путешествия
При посещении бани главное не нанести вред здоровью- советы доктора
Без этих 5 вещей в салоне автомобиля лучше зимой никуда не выезжать: проверьте себя
Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома
Как избавиться от мешков и синяков под глазами, когда патчи и маски не помогают
Ольге Бузовой стало жалко болеющего раком короля Великобритании
NBER: Исследовательская активность учёных снижается после получения Нобелевской премии
Румыния и Болгария присоединяются к Шенгенской зоне

Шенгенская зона готовится к расширению: Болгария и Румыния вступят в 2024 году

1:34
Туризм

В 2024 году Болгария и Румыния планируют вступить в Шенгенскую зону. Этот шаг был подтвержден правительствами обеих стран в результате заключения соглашения с Австрией, что приведет к расширению Шенгенской зоны. Эксперты по миграции прогнозируют увеличение спроса на румынское гражданство в будущем.

Шенгенская зона готовится к расширению: Болгария и Румыния вступят в 2024 году
Фото: https://static.tildacdn.com/tild3537-3063-4231-b265-316530353137/sheng.jpg

Нидерланды также одобрили расширение Шенгенской зоны. После переговоров в парламенте страны было принято решение поддержать присоединение Болгарии к Шенгену. Депутат Томак высказал идею поэтапного присоединения Румынии и Болгарии, начиная с разрешения свободного воздушного передвижения, однако это предложение было отклонено.

Австрия выдвинула гибкие условия для применения Шенгенского соглашения, на которые согласились Румыния и Болгария. Тем не менее, Австрия выдвинула определенные требования, которые необходимо выполнить до вступления этих стран в Шенген.

Теперь Европейская комиссия должна принять положительное решение по финансовым вопросам, связанным с расширением Шенгенской зоны. Это включает в себя финансирование развития приграничной безопасности и техническую модернизацию границ. Также планируется усиление контроля на сухопутных границах и прием сирийских и афганских беженцев в Болгарию и Румынию.

Лица с румынским или болгарским гражданством смогут посещать страны ЕС без виз еще до вступления в Шенгенскую зону. Однако после вступления спрос на получение гражданства Румынии или Болгарии ожидается значительно увеличиться. 

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин В Авдеевке ВС РФ применяют тактику "малых котлов", в Крынках — война дронов Дмитрий Плотников
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Последние материалы
Отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ и смутит их западных союзников
MilitaryTimes: Украинских мобилизованных отдадут под командование польских наемников
Алтайским школьникам выделят 10 млн рублей на бесплатные путешествия
При посещении бани главное не нанести вред здоровью- советы доктора
Без этих 5 вещей в салоне автомобиля лучше зимой никуда не выезжать: проверьте себя
Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома
Как избавиться от мешков и синяков под глазами, когда патчи и маски не помогают
Военный эксперт Дандыкин рассказал, чем опасны бои в Авдеевке
Ольге Бузовой стало жалко болеющего раком короля Великобритании
Шеф-пекарь Киселёва рассказала, как испечь хлеб в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников