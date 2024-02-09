Румыния и Болгария присоединяются к Шенгенской зоне

Шенгенская зона готовится к расширению: Болгария и Румыния вступят в 2024 году

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Болгария и Румыния планируют вступить в Шенгенскую зону. Этот шаг был подтвержден правительствами обеих стран в результате заключения соглашения с Австрией, что приведет к расширению Шенгенской зоны. Эксперты по миграции прогнозируют увеличение спроса на румынское гражданство в будущем.

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Нидерланды также одобрили расширение Шенгенской зоны. После переговоров в парламенте страны было принято решение поддержать присоединение Болгарии к Шенгену. Депутат Томак высказал идею поэтапного присоединения Румынии и Болгарии, начиная с разрешения свободного воздушного передвижения, однако это предложение было отклонено.

Австрия выдвинула гибкие условия для применения Шенгенского соглашения, на которые согласились Румыния и Болгария. Тем не менее, Австрия выдвинула определенные требования, которые необходимо выполнить до вступления этих стран в Шенген.

Теперь Европейская комиссия должна принять положительное решение по финансовым вопросам, связанным с расширением Шенгенской зоны. Это включает в себя финансирование развития приграничной безопасности и техническую модернизацию границ. Также планируется усиление контроля на сухопутных границах и прием сирийских и афганских беженцев в Болгарию и Румынию.

Лица с румынским или болгарским гражданством смогут посещать страны ЕС без виз еще до вступления в Шенгенскую зону. Однако после вступления спрос на получение гражданства Румынии или Болгарии ожидается значительно увеличиться.