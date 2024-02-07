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Срыв рейсов: европейские авиакомпании предупреждают об отмене 90% полетов

Ведущие авиакомпании Европы предупредили об отмене 90% рейсов на текущей неделе

1:55
Туризм

Важнейшие авиакомпании Европы предупредили о серьезных нарушениях в графике полетов на этой неделе из-за массовых забастовок, которые приведут к отмене приблизительно 90% рейсов. Примерно 25 тыс. работников не выйдут на работу в нескольких аэропортах Германии.

Ведущие авиакомпании Европы предупредили об отмене 90% рейсов на текущей неделе
Фото: flickr.com by Papas Dos is licensed under Attribution 2.0 Generic

По данным издания The Sun, профсоюз наземного персонала Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) объявил о забастовке, затронувшей около 25'000 сотрудников в немецких аэропортах, включая Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Берлин и Дюссельдорф. Lufthansa, одна из крупнейших авиакомпаний в Европе, заявила, что 90% ее рейсов в среду будут отменены из-за забастовки, которая продлится с 4:00 утра 7 февраля до 7:10 утра 8 февраля.

В понедельник авиакомпания опубликовала сообщение на своей странице в социальных сетях о том, что только 10-20% рейсов смогут быть выполнены в среду: "7-8 февраля 2024 года в расписании рейсов будут значительные ограничения… Пассажиры, пострадавшие от отмены рейсов, будут уведомлены по электронной почте или через приложение".

Ожидается, что около 100'000 туристов почувствуют последствия отмены рейсов в среду и четверг. Проблемы с путешествиями также затронут несколько аэропортов Великобритании, обслуживаемых Lufthansa, включая Лондон, Гатвик, Станстед и Сити, а также аэропорты в Ирландии. Сотрудники требуют улучшения условий труда, включая повышение заработной платы. Переговоры между профсоюзом и руководством авиакомпании не принесли результатов, что привело к объявлению массовой забастовки. Туристам, чьи рейсы были отменены, рекомендуется связаться с перевозчиками для перебронирования или получения компенсации.

Из-за забастовки в 11 аэропортах Германии отменят 1100 рейсов
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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