Издание express предлагает туристам альтернативу переоценённому и клюемому всем городскому аттракциону — поездке на гондоле. По мнению экспертов, гондольеры, облачённые в преувеличенные итальянские костюмы, предлагающие серенады за дополнительную плату, стали клише и ловушкой для туристов.
Они предлагают альтернативу в виде "трагетти" — гондоль без излишеств, которые местные жители используют для повседневных перемещений по каналам Венеции. Это позволяет туристам насладиться более реалистичным опытом, разделяя лодку с местными жителями и пересекая знаменитые водные пути.
Альтернатива предоставляет возможность оценить венецианскую романтику по более доступной цене, подчеркивая аутентичность и экономию как преимущества перед туристическими клюшками.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.