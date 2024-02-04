Названа альтернатива самой переоценённой достопримечательности Европы, на которую все клюют

Названа альтернатива самой переоценённой достопримечательности Венеции — трагетти

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Издание express предлагает туристам альтернативу переоценённому и клюемому всем городскому аттракциону — поездке на гондоле. По мнению экспертов, гондольеры, облачённые в преувеличенные итальянские костюмы, предлагающие серенады за дополнительную плату, стали клише и ловушкой для туристов.

Фото: Wikipedia by Peter K Burian is licensed under CC BY-SA 4.0

Они предлагают альтернативу в виде "трагетти" — гондоль без излишеств, которые местные жители используют для повседневных перемещений по каналам Венеции. Это позволяет туристам насладиться более реалистичным опытом, разделяя лодку с местными жителями и пересекая знаменитые водные пути.

Альтернатива предоставляет возможность оценить венецианскую романтику по более доступной цене, подчеркивая аутентичность и экономию как преимущества перед туристическими клюшками.