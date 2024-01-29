ТОП-10 самых переполненных пляжей мира в 2023 году: как муравейник

На основе отзывов пользователей на Tripadvisor, американское издание Florida Panhandle составило ТОП-10 самых загруженных пляжей мира.
Из пяти самых многолюдных пляжей пять находятся в Испании, также в рейтинге представлены Франция, Италия, Греция и Кипр. Лидером списка оказался пляж Кала Агулла на Майорке, за ним следуют пляжи в Салоу (Испания), Лазурном побережье (Франция), Сардинии (Италия) и другие.
В Африке, Азии и Южной Америке также выделены самые загруженные пляжи.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.