ТОП-10 самых переполненных пляжей мира в 2023 году: как муравейник

ТОП-10 самых загруженных пляжей мира: Испания лидирует, в топе также Франция, Италия и Греция

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

На основе отзывов пользователей на Tripadvisor, американское издание Florida Panhandle составило ТОП-10 самых загруженных пляжей мира.

Фото: Openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

Из пяти самых многолюдных пляжей пять находятся в Испании, также в рейтинге представлены Франция, Италия, Греция и Кипр. Лидером списка оказался пляж Кала Агулла на Майорке, за ним следуют пляжи в Салоу (Испания), Лазурном побережье (Франция), Сардинии (Италия) и другие.

В Африке, Азии и Южной Америке также выделены самые загруженные пляжи.