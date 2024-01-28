В Турции 50 квартир россиян нагло обворованы женской бандой

В турецком городе Мерсин банда молодых девушек ограбила более 50 квартир русскоязычных жителей, причинив ущерб в размере полтора миллиона долларов.
Они действовали открыто и нагло, изучая образ жизни потенциальных жертв, вскрывая двери и унося ценности, действуя под покровительством персонала жилых комплексов.
Пострадавшие граждане уже подали множество заявлений в полицию, однако воровок задерживали несколько раз, но те быстро возвращались к преступной деятельности.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.