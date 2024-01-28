В Турции 50 квартир россиян нагло обворованы женской бандой

Банда воровок напала на русскоязычных жителей Мерсина: ущерб составил полтора миллиона долларов

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В турецком городе Мерсин банда молодых девушек ограбила более 50 квартир русскоязычных жителей, причинив ущерб в размере полтора миллиона долларов.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Они действовали открыто и нагло, изучая образ жизни потенциальных жертв, вскрывая двери и унося ценности, действуя под покровительством персонала жилых комплексов.

Пострадавшие граждане уже подали множество заявлений в полицию, однако воровок задерживали несколько раз, но те быстро возвращались к преступной деятельности.